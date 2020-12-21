تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الاثنين

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، على تراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي نحو 26.6 مليار جنيه، ليغلق عند 627.212 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.83% ليغلق عند مستوى 10581 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 6.18% ليغلق عند مستوى 2091 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.79% ليغلق عند مستوى 12689 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.9% ليغلق عند مستوى 4080 نقطة.



