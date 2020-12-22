ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر الذهب اليوم 22-12-2020

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:04 ص
سعر الذهب
سعر الذهب
Advertisements
محمد يحيي
استقرت  اسعار الذهب في مصر في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 22-12-2020، بعد تراجع المعدن الأصفر بمتوسط 5 جنيهات علي الأقل في محلات الصاغة أمس.

وسجل سعر عيار 21 الأشهر علي مستوي أعيرة الذهب نحو 817 جنيه في الجرام الواحد .
وبلغ سعر الجرام من عيار 24 الأغلي فئة نحو 934 جنيه .

اقرأ أيضا:
بينما وصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط سعرا بالنسبة لأعيرة الذهب نحو 700 جنيه .

وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 545 جنيه .

ووصل سعر كيلو الذهب نحو 933.714 ألف جنيه و أوقية الذهب نحو 29.039 ألف جنيه و الجنيه الذهب نحو 6536 جنيه.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

من جانبه، قال وصفى واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن جائحة كورونا أثرت على جميع الأحوال الاقتصادية في مصر والأسواق العالمية؛ إذ ساعدت سلبا في ارتفاع أسعار الذهب، موضحا أن المعدن الأصفر وأعيرته المختلفة مرتبطة ببعض، فإذا كان هناك تأثير فى أسعار الذهب فى أى دولة يكون له تأثير على باقى الدول.

وأكد  "واصف" أن فيروس كورونا تسبب فى ارتفاع أسعار الذهب نظرا للجوء الكثير من الناس لاقتناء الذهب فى أوقات الأزمات، موضحا أن تأثير كورونا على أسعار الذهب سينتهى أو سيستقر بعد عام ونصف العام وليس خلال فترة قريبة نظرا لاستمرار تأثر الاقتصاد وطول الفترة المتوقعة للتعافى وعودة العمل لسابق عهده بالقطاعات المختلفة.

وتابع أن الذهب هو الملاذ الآمن لأي شخص، والاستثمار الأسهل فى تحويله لنقود مقارنة بالسيارات والعقارات، لأن الذهب لا ينخفض كثيرًا ويسهل بيعه، ولذلك ننصح بشراء الذهب فى فترات الأزمات بشكل عام وفى هذه الفترة بشكل خاص.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قفزة خفيفة .. الذهب يرتفع 4 جنيهات في ختام تعاملات اليوم

سعر الذهب اليوم 8-12-2020

سعر الذهب اليوم الأحد 13-12-2020

الذهب مستقر لليوم الثاني في ختام التعاملات

سعر الذهب اليوم 15-12-2020

ارتفاع كبير في الجرام.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 18-12-2020

ترشيحاتنا

السبب الحقيقي وراء سماع "طقطقة" في السيارة

برلمانية: قرارات الوزارة لا تعني غلق المدارس وهي مجرد بدائل

صدمة.. خُمس سكان العالم لن يحصلوا على لقاح كورونا حتى 2022

هاشتاج #فن_وهندسة يتصدر تويتر بعد تقديم "عفيفي" أولى حلقاته على قناة الزمالك

متصلش بيا.. محيي إسماعيل يكشف كواليس رفضه المشاركة في عفاريت عدلي علام لـ عادل إمام

محمد صلاح يبهر متابعيه بصورة لـ مكة وكيان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | بقدرات قتالية عالية .. تعرف على F-PACE SVR وحش جاجوار القادم

فوائد تناول التمر على الريق

لا تفعلها مرة أخرى .. أضرار النوم على البطن