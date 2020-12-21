ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. أولى لحظات استخراج عينات تربة سطح القمر من مسبار الفضاء الصيني

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 06:06 م
تربة القمر
تربة القمر
Advertisements
إبراهيم القادري
عرضت قناة روسيا اليوم فيديو يظهر أولى لحظات استخراج عينات تربة سطح القمر التي نجح المسبار الصيني تشانغ آه " في جلبها إلى الأرض، وأكدت القناة في تقريرها المصور أن وزن العينة يبلغ 1371 جراما.

وأضاف الفيديو أن عينة تربة القمر نقلت بحذر لإجراء الأبحاث العلمية عليها في مختبرات الهيئة الوطنية الصينية للفضاء ببكين .

كان التلفزيون الحكومي الصيني أفاد بأن مسبار الفضاء الصيني هبط في أحد السهول في منغوليا الداخلية في شمال الصين وبهذه المهمة تصبح الصين ثالث دولة تجلب عينات من القمر إلى الأرض بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق وهذه هي المرة الأولى منذ 44 عامًا التي يتم فيها الحصول على عينات من تربة القمر وصخوره إلى الأرض.

وتمثل عودة المسبار المحطة الأخيرة في مهمة استمرت 23 يومًا وتضمنت هبوط المركبة الفضائية على سطح القمر وجمع عينات من التربة والصخور والصعود والالتحام بمركبة تدور في مدار حول القمر وأخيرًا القيام برحلة العودة إلى الأرض التي استمرت أربعة أيام.

وخلال ستينات وسبعينات القرن الماضي، أحضرت المركبة أبولو الأميركية 380 كيلو جرام من الصخور القمرية إلى الأرض بينما أحضر الاتحاد السوفيتي السابق نحو 300 جرام من التربة في مهام غير مأهولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الصين تطلق مسبارا لجمع عينات من القمر وإعادتها

المسبار الصيني "تشانجي 5" ينجح في جمع عينات من القمر

المسبار الصيني يبدأ الحفر فى صخور القمر.. شاهد

إقلاع مركبة فضائية صينية من على سطح القمر بعد جمع عينات منه

المسبار الصيني تشانجي 5 يقترب من الأرض حاملا عينات لتربة القمر.. فيديو

المسبار الصيني يبدأ جمع العينات من سطح القمر

ترشيحاتنا

ذهب لـ الكافيه فعاد جثة هامدة.. تفاصيل مقتل طفل حوش عيسى.. والدته: ابني ضحية أصدقاء السوء

أزمة غذاء في بريطانيا.. أحمد موسى: سلالة كورونا الجديدة ستظهر في أمريكا قريبا

حقيقة توجه الحكومة الكويتية لفرض حظر التجوال

يرغب في تحقيق إنجاز صلاح| هل يتمرد مصطفى محمد على الزمالك؟.. الرد عند أشرف قاسم

الحمد لله على كل شيء.. أشرف بن شرقى يشارك صورة له من تدريبات الزمالك.. شاهد

الإفراج عن المصرييَن بين طاقم السفينة المختطفة في خليج غينيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد يكرم ماجد المصري عن مسلسل الوجه الآخر .. صور

نشرة الصحة والمرأة.. معلومات عن سلاسة كورونا الجديدة.. و13 حيلة لتدفئة الجسم في الشتاء

أطعمة تسبب تلف الكلى.. احذر من تناولها