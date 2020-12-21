شاهد.. أولى لحظات استخراج عينات تربة سطح القمر من مسبار الفضاء الصيني





وأضاف الفيديو أن عينة تربة القمر نقلت بحذر لإجراء الأبحاث العلمية عليها في مختبرات الهيئة الوطنية الصينية للفضاء ببكين .





كان التلفزيون الحكومي الصيني أفاد بأن مسبار الفضاء الصيني هبط في أحد السهول في منغوليا الداخلية في شمال الصين وبهذه المهمة تصبح الصين ثالث دولة ت جلب عينات من القمر إلى الأرض بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق وهذه هي المرة الأولى منذ 44 عامًا التي يتم فيها الحصول على عينات من تربة القمر وصخوره إلى الأرض. جلب





وتمثل عودة المسبار المحطة الأخيرة في مهمة استمرت 23 يومًا وتضمنت هبوط المركبة الفضائية على سطح القمر وجمع عينات من التربة والصخور والصعود والالتحام بمركبة تدور في مدار حول القمر وأخيرًا القيام برحلة العودة إلى الأرض التي استمرت أربعة أيام.





وخلال ستينات وسبعينات القرن الماضي، أحضرت المركبة أبولو الأميركية 380 كيلو جرام من الصخور القمرية إلى الأرض بينما أحضر الاتحاد السوفيتي السابق نحو 300 جرام من التربة في مهام غير مأهولة.