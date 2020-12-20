سر خطير أخفته ناسا عن هبوط رحلة أبولو على سطح القمر.. تفاصيل

قبل 6 عقود عندما خططت الولايات المتحدة الأمريكية متمثلة في ناسا الهبوط على القمر في مهمة أبولو 11 على سطح القمر، كانت هناك خطط ونوايا أخرى لأمريكا من وراء تلك المهمة أخفتها لسنوات طويلة حتى اعلن عنها هذا العام.





كانت الخطة هي البقاء على سطح القمر، حيث كشفت وكالة ناسا أنها تهدف إلى إنشاء قاعدة على القمر بحلول نهاية العقد كجزء من مهمة Artemis. في العام المقبل ، ستتقدم أول امرأة على سطح القمر في ما سيمثل بداية عصر جديد من الاستكشاف لوكالة الفضاء. ولكن تم طرح الفكرة لأول مرة منذ ما يقرب من 60 عامًا.





ترجع أصولها إلى سباق التسلح النووي بين أمريكا والاتحاد السوفيتي في أعقاب الحرب العالمية الثانية، حيث كان يُنظر إلى الميزة التكنولوجية المطلوبة لتحقيق رحلات الفضاء على أنها أرض مرتفعة جديدة نهائية.





في عام 1957 ، صدم السوفييت العالم بإطلاق سبوتنيك 1 - وهو قمر صناعي بحجم الجريب فروت سيكون له عواقب بعيدة المدى، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.





بعد عامين فقط ، ولد مشروع "هوريزون" التابع للجيش الأمريكي، وكشف وقتها الاقتراح السري للغاية : "هناك مطلب لوجود موقع عسكري مأهول على القمر"، وأضافت أن البؤرة الاستيطانية كانت مطلوبة بأسرع ما يمكن للأمن القومي".





وتابعت الصحيفة: "أن تكون في المرتبة الثانية بعد الاتحاد السوفيتي في إنشاء موقع استيطاني على القمر سيكون كارثيًا على مكانة أمتنا وبالتالي على فلسفتنا الديمقراطية".





وأشارت الصحيفة:"بمجرد إنشاء القاعدة القمرية ، سيتم تشغيلها تحت سيطرة قيادة فضائية موحدة.. حيث يعتبر الفضاء حول الأرض والقمر مسرحًا عسكريًا، وبعد تبرير شامل للحاجة العلمية والسياسية والعسكرية للقاعدة ، قدم الاقتراح الخطوات اللازمة لاتخاذها".





قدمت الرسوم البيانية والصيغ الرياضية ، واعتبارات الجاذبية المنخفضة والمجال المغناطيسي ، ونقص الماء والهواء ، والديناميات الباليستية على سطح القمر ، ورسومات التصميم للمركبة الفضائية ، والجرافات القمرية ، وكبائن القمر المعيارية وبدلات الفضاء الخاصة.





احتوت على صور للقمر مع نقاط مرغوبة لمستعمرة تم رسمها عليها، وسيبدأ مشروع هورايزون من 10 إلى 20 من أفراد الطاقم في مهمة لبناء مستعمرة مكتفية ذاتيًا إلى حد ما قادرة على إنتاج الأكسجين والمياه الخاصة بها.





وكانت الخطة أنه:"ستجلب سفن الإمداد الباقي وكانت الخطة تقضي في النهاية بإنشاء محطات طاقة نووية على سطح القمر، وسيبدأ بناء البؤرة الاستيطانية الأساسية في عام 1964 ويكتمل بعد خمس سنوات".





ولكن لم تتقدم هوريزون أبدًا بعد مرحلة الجدوى ، حيث رفضها الرئيس السابق عندما تم نقل المسؤولية الأساسية عن برنامج الفضاء الأمريكي إلى وكالة ناسا.





بعد سنوات قليلة ، وُلد مشروع أبولو وسرعان ما تأرجح ميزان سباق الفضاء لصالح الولايات المتحدة، وأصبح رواد الفضاء الأمريكيون نيل أرمسترونج وباز ألدرين أول رجلين يمشيان على سطح القمر خلال مهمة أبولو 11.



