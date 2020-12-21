الصحة العالمية تصدم العالم: كورونا كثير التحور ويحدث له طفرات كثيرة

قالت الدكتورة مها الرباط المبعوث الخاص للمدير العام لـ منظمة الصحة العالمية: إن فيروس كورونا مستجد ونعلم معلومات كثيرة وجديدة عنه كل يوم، مضيفة: "نوع كوفيد 19 كثير التحور ويحدث فيه طفرات كثيرة ".





وأضافت مها الرباط في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن بريطانيا لم تعلن وجود دليل على أن سلالة فيروس كورونا الجديدة أكثر خطورة لكنها سريعة الانتشار، وخطورتها حتى الآن تكمن في سرعة انتشاره ".





وتابعت مها الرباط :" من الممكن أن تحدث طفرات اخرى في فيروس كورونا قد تقلم او تزيد من خطورته".





وأكملت مها الرباط :" لا يوجد دليل على أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا أكثر خطورة".





ولفتت مها الرباط:" مع زيادة الحالات المصابة في انجلترا والتأكد من وجود سلالة جديدة لفيروس كورونا ومن الضروروي الاستمرار في الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ".



