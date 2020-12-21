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الصحة العالمية تصدم العالم: كورونا كثير التحور ويحدث له طفرات كثيرة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 06:19 م
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قالت الدكتورة  مها الرباط  المبعوث الخاص للمدير العام لـ  منظمة الصحة العالمية: إن  فيروس كورونا مستجد  ونعلم معلومات كثيرة وجديدة عنه كل يوم، مضيفة: "نوع كوفيد 19  كثير التحور ويحدث فيه طفرات كثيرة ".

وأضافت مها الرباط في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  بريطانيا لم تعلن وجود دليل على أن سلالة فيروس كورونا الجديدة أكثر خطورة لكنها سريعة الانتشار، وخطورتها حتى الآن  تكمن في سرعة انتشاره ".

 وتابعت مها الرباط :" من الممكن أن تحدث طفرات اخرى في فيروس كورونا قد تقلم او تزيد من خطورته".

 وأكملت مها الرباط :"  لا يوجد دليل على  أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا أكثر خطورة".

ولفتت مها الرباط:" مع زيادة الحالات المصابة في انجلترا والتأكد من وجود سلالة جديدة لفيروس كورونا  ومن الضروروي الاستمرار في الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ".

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