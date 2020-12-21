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توك شو

طبيب بـ هارفارد: جميع تحورات كورونا تضعفه ولا تقويه.. فيديو

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 06:52 م
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنة بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، إن كفاءة لقاحات كورونا تزيد فاعليتها على 95%، وهذه نسبة مرتفعة للغاية.

وأضاف أسامة حمدي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، "غير معلوم حتى الآن بدرجة مؤكدة أن لقاحات كورونا مؤثرة بشكل فاعل على تحور كورونا ".

وتابع أسامة حمدي "في الأغلب فإن لقاح كورونا سوف يكون فاعلًا وآمنا تجاه تحور فيروس كورونا الجديد".

وأكد أسامة حمدي أن "فيروس كورونا كائن غير حي، وبه ترتيب جيني معين، وفي الطبيعي يمكن أن يتحور الفيروس إذا انتشر بسرعة شديدة، وخلال فترة قصيرة، ومن الممكن أن يتخطى الـ ألف سلالة".

ولفت أسامة حمدي إلى أن "جامعة هارفارد قامت بإجراء محاكاة لتخيل جميع أشكال تحورات فيروس كورونا، وتم التوصل إلى أن  جميع تحورات الفيروس كورونا سوف تضعف الفيروس ولن تقويه"، مختتمًا "في الأغلب أن يكون فيروس كورونا الضعف في المستقبل بعد تحوره، ومن المحتمل أن تكون السلالة الجديدة وصلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولكن لا يوجد دليل بتسجيل حالات إصابة بالسلالة الجديدة".

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