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الصحة العالمية: 2 بليون جرعة من لقاحات كورونا جاهزة للتوزيع مطلع يناير

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 06:37 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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هاني حسين
قالت الدكتورة  مها الرباط  المبعوث الخاص لمدير  منظمة الصحة العالمية، إنه من الضروري الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وتجنب التجمعات وعدم  المكوث في أماكن مغلقة وارتداء الكمامة خارج المنزل .


وأضافت الرباط  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه  تمت إجازة عدد من اللقاحات بشكل طارئ لاستخدامها لمواجهة جائحة كورونا".


وتابعت:"  منظمة الصحة العالمية استطاعت توقيع اتفاقيات مع دول كثيرة  من اجل توفير 2 بليون جرعة من لقاحات كورونا الأمنة والفعالة والتي حصلت على كل الموافقات الخاصة، وتبدأ الصحة العالمية في توزيع اللقاحات في أول يناير المقبل على الدول التي تكون في حاجة إلى  لقاح كورونا لمواجهة الفيروس ".


وأكملت مها الرباط:"  على الدول تحديد الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا وأن يكون لديها الاستعداد والجاهزية لاستقبال لقاح كورونا وتحديد آليات توزيع اللقاح على المواطنين ".


وأضافت مها الرباط :"  لا يوجد دليل على  أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا أكثر خطورة".


وتابعت:" مع زيادة الحالات المصابة في انجلترا والتأكد من وجود سلالة جديدة لفيروس كورونا من الضروري الاستمرار في الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ".
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