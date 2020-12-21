طبيبة بـ لندن: لا يوجد دليل علمي يثبت مسئولية سلالة كورونا الجديدة عن زيادة الوفيات

قالت الدكتورة ميس عيسى، الأكاديمية والباحثة في علم الأدوية بالكلية الملكية بـ لندن، إن سلالة فيروس كورونا الجديدة التي ظهرت في بريطانيا لا تمثل أمرا جديدا من الناحية العلمية لأن فيروس كورونا يتحور ويتغير شكله.





وأضافت ميس عيسى، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أنه لا يوجد دليل علمي يؤكد تسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا في زيادة عدد الوفيات أو جعل الإصابة أكثر خطورة.





وتابعت ميس عيسي، "تتم دراسة شكل فيروس كورونا بصورة مستمرة للتعرف إلى تغيرات فيروس كورونا والتغيرات في سلالاته".





وأوضحت ميس عيسى، أن سلالة فيروس كورونا الجديدة أكثر انتشارًا لكنها ليست أكثر خطورة أو أكثر حدة في شكل الإصابة.





وأشارت ميس عيسى إلى ضرورة اتباع إجراءات الوقاية والإجراءات الاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.



