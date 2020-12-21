حماية حقوق المستهلك.. مؤتمر علمي بكلية الحقوق جامعة المنصورة

وبدأت فاعليات الجلسة الافتتاحية بكلمة الدكتور إبراهيم عبدالله أوضح خلالها أن قضية حقوق المستهلك برزت بشكل كبير في الآونة الأخيرة كإحدى القضايا الهامة التي تدخل ضمن قضايا المسؤولية الاجتماعية .

كما أضاف أن تطور أساليب الحيل بمختلف أشكالها والإلكترونية منها علي وجه الخصوص أدى إلي تعرض الأفراد للعديد من المخاطر والإضرار خصوصا الغش والتضليل التجاري ؛ ومن هذا المنطلق اعتادت كلية الحقوق جامعة المنصورة علي تبني الموضوعات الأكاديمية والبحثية الهامة والتي تناقش قانونية واقتصادية تهم الوطن والمواطن .









فيما أعرب الدكتور وليد الشناوي أن خطة كلية الحقوق جامعة المنصورة التفاعل الإيجابي مع مشكلات المجتمع وإيمانا منها بدور البحث العلمي في مواجهة هذه المشكلات والمساهمة في إيجاد حلول ملائمة لها والالتزام بواجبها في تشجيع الباحثين بصفة عامة والباحثين في مرحلة الدراسات العليا بصفة خاصة .









وأوضح الدكتور شريف خاطر بيان اهتمام دول العالم بتفعيل دور المواطن وتعزيز الحقوق الأساسية لكل المستهلكين إيمانا منها بضرورة التفاعل بين الشعوب والحكومات من أجل التأكيد علي احترام حقوق المستهلك وحمايته ومن ثم ضبط الأسواق وتحقيق الأمان في كافة المعاملات التجارية والنهوض بالاقتصاد الوطني للبلاد .









كما أنه بدأ الاهتمام بحماية المستهلك نتيجة للعديد من الممارسات غير المشروعة التي كان يمارسها المنتجون والتجار والوسطاء ضد المستهلكين في السوق بعيدا عن القيم الاجتماعية والضوابط الأخلاقية ولقد قامت الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ عدة إجراءات لضبط الأسواق وحماية المستهلك ومواجهة الارتفاع غير المبرر في الأسعار.









كما ألقى الدكتور أشرف حافظ كلمة توجه خلالها بالشكر والتقدير لكلية الحقوق جامعة المنصورة لما تقوم به من أنشطة ثقافية وعلمية علي قدر كبير من الاهمية لما يلمس جميع مشكلات المجتمع والبحث عن حلول علمية.



