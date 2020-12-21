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محافظات

شيك بـ 10 آلاف جنيه لكل عروسين.. حفل زفاف جماعي لذوي الاحتياجات الخاصة في سوهاج ..شاهد

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:04 م
حفل زفاف جماعي
حفل زفاف جماعي
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أنغام الجنايني
شهدت محافظة سوهاج الليلة، حفل الزفاف جماعيًا نظمته مؤسسة "صناع الخير" للتنمية بالتعاون مع المحافظة، برعاية وزارة التضامن الاجتماعي، لعدد من الشباب والفتيات من ذوي الإعاقة؛ تزامنًا مع شهر الاحتفال بأبطالنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث حددت الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٩٢م، يوم الثالث من ديسمبر بكل عام للتعريف بذوي الإعاقة وبحقوقهم، والاحتفال بهم على مستوى العالم.

حضر الحفل عدلي أبو عقيل، رئيس مجلس مدينة سوهاج بالإنابة عن اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وعدد كبير من الشخصيات العامة وقيادات من مؤسسة صناع الخير للتنمية.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وبعض العروض "فقرة أفراح بلدنا، وفقرة المولد".

وضم حفل الزفاف ٢٤ عريسا وعروسة، بينهم من ذوي إعاقة بصرية وسمعية وحركية وإعاقة ذهنية خفيفة، وهناك أزواج أحدهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويوجد أيضًا زوجان من ذوي الإعاقة.

وأكد الدكتور محمد عبدالجليل، مدير المشروعات بصناع الخير وممثل المؤسسة بالاحتفالية، أن الاحتفالية تأتي تأكيدًا على مواصلة صناع الخير للتنمية تعاونها مع محافظة سوهاج في تقديم الخدمات الأهلية النوعية دعمًا لشرائح غير القادرين في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن الإحتفالية يتم تنظيمها لأول مرة لدعم فتيات وشباب من ذوي الاعاقة مقبلين على الزواج لتواكب احتفالات العالم باليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة خلال شهر ديسمبر من كل عام وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضورة تعاون الجهاز التنفيذى للدولة مع المجتمع المدني لدعم احتياجاتهم.

وأوضح "عبدالجليل" أن احتفالية اليوم ستشهد تقديم صناع الخير شيك بمبلغ 10 آلاف جنيه لكل عريس وعروسة لدعمهما في تأسيس عش الزوجية وبداية حياتهما الجديدة ضمن مبادرة "فرحة" لدعم إتمام زفاف الفتيات اليتيمات غير القادرات والتي أطلقتها "صناع الخير" قبل شهور من الآن، واستفاد منها أعداد كبيرة من الفتيات اليتيمات غير القادرات فى عدد من المحافظات.

شيك بـ 10 آلاف جنيه لكل عروسين.. حفل زفاف جماعي لذوي الاحتياجات الخاصة في سوهاج ..شاهد
شيك بـ 10 آلاف جنيه لكل عروسين.. حفل زفاف جماعي لذوي الاحتياجات الخاصة في سوهاج ..شاهد
شيك بـ 10 آلاف جنيه لكل عروسين.. حفل زفاف جماعي لذوي الاحتياجات الخاصة في سوهاج ..شاهد
شيك بـ 10 آلاف جنيه لكل عروسين.. حفل زفاف جماعي لذوي الاحتياجات الخاصة في سوهاج ..شاهد
شيك بـ 10 آلاف جنيه لكل عروسين.. حفل زفاف جماعي لذوي الاحتياجات الخاصة في سوهاج ..شاهد
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