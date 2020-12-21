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أبيض x أسود .. منة شلبي تثير الجدل بإطلالة جديدة من أحدث جلسة تصوير .. شاهد

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:50 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة منة شلبي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة جريئة. 

وظهرت الفنانة منة شلبي بإطلالة جريئة وانيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية قميص أبيض شفاف مكشوف الصدر.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها الكيرلى ووضع المكياج الهادئ من احمر الشفاه الوردي وأحمر الخدود وهو ما جعل إطلالتها جريئة كشف عن أنوثتها. 

وتنتظر منة شلبي عرض فيلم "النمس والإنس" ويشارك في بطولته مجموعة متميزة من الفنانين منهم، محمد هنيدي ومنة شلبي وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وشيكو، وإخراج شريف عرفة.

يذكر أن آخر أعمال منة شلبي مشاركتها فى فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمى والذى عرض فى موسم عيد الأضحى الماضى وشارك فى بطولته كل من خالد الصاوى وبيومى فؤاد، وحسن حسنى، وعدد آخر من النجوم، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى.

وبدأت منة شلبي مسيرتها في التمثيل عام 2000 عندما اكتشفتها الفنانة سميحة أيوب وقدّمتها من خلال مسلسل سلمى يا سلامة، وكانت قبلها تظهر في البرامج التلفزيونية والفوازير للأطفال. وقبل أن تقتحم منة شلبى مجال السينما، ظهرت لمدة 3 ثوانٍ فقط ضمن أحداث فيلم العاصفة.

البداية الحقيقية لمنة كانت عندما رشحها محمود عبد العزيز لتقف أمامه في بطولة فيلم الساحر من إخراج الراحل رضوان الكاشف عام 2001.
أبيض x أسود .. منة شلبي تثير الجدل بإطلالة جديدة من أحدث جلسة تصوير .. شاهد
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