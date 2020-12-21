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رياضة

الدوري المصرى.. أحمد جمعة يضيف الهدف الثاني للمصري في شباك أسوان

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:58 م
احمد جمعة لاعب المصري
احمد جمعة لاعب المصري
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عمرو ابوبكر
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي من تسجيل الهدف الثاني في مرمى أسوان، في المباراة التي تقام على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز. 

سجل محمد عنتر لاعب المصري الهدف عن طريق متابعة مميزة للكرة داخل منطقة الجزاء، وسددها صاروخية في مرمى أسوان ليعلن عن تقدم ابناء بورسعيد بهدف دون رد.

وأحرز أحمد جمعه الهدف الثاني للمصري البورسعيدي في الدقيقة 70 من عمر المباراة بعد متابعة مميزة للكرة داخل منطقة الجزاء.

جاء الشوط الأول من طرف واحد وحاصر المصري لاعبي أسوان في نصف ملعبهم، وتم شن العديد من الهجمات على شباك نادي أسوان من أجل إحراز هدف التقدم.

وضم تشكيل المصري كلا من:

حراسة المرمى : أحمد مسعود.

الدفاع  : فريد شوقي، سعيدو سمبوري، محمد عنتر، أحمد رفعت، عمرو موسى.

خط الوسط كل من : ، كريم العراقي، عمرو موسى، أحمد شوشة، مصطفى سلطان.

الهجوم : أحمد جمعة.

وخاض أسوان المباراة بتشكيل مكون من:

خالد وليد – أحمد أيمن – محمد جابر – محمود شبانة –عمرو الحلوانى – محمد سوستة – هيثم الفيل – أحمد صفيرى – أحمد سعيد – جزن أفيري – هانى الرشيدى.

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