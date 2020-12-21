الدوري المصرى.. أحمد جمعة يضيف الهدف الثاني للمصري في شباك أسوان

جاء الشوط الأول من طرف واحد وحاصر المصري لاعبي أسوان في نصف ملعبهم، وتم شن العديد من الهجمات على شباك نادي أسوان من أجل إحراز هدف التقدم.





وضم تشكيل المصري كلا من: