ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أول المدربين المغادرين.. الإسماعيلي يعلن إقالة ريكاردو

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:08 م
ريكاردو
ريكاردو
Advertisements
نانسى القاضي
قرر مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، المشرف العام على الفريق الأول، إقالة الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة المدير الفنى البرازيلى "هيرون ريكاردو"؛ وسوف يتم الإعلان عن الجهاز الجديد خلال ساعات. 

وتلقى الإسماعيلي خسارة جديدة أمام الجونة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الــ3 بمسابقة الدورى المحلى.

تقدم الإسماعيلى عن طريق فخر الدين بن يوسف قبل أن يتعادل الجونة عن طريق الشبراوى ثم سجل كريم الطيب ثانى أهداف صاحب الأرض من صنع الشبراوى.

بتلك النتيجة يتوقف رصيد الفريق عند النقطة الثانية فى المركز الثانى عشر فيما ارتفع رصيد الجونة للنقطة الخامسة فى المركز الرابع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

بالأبيض الجريء.. أمينة خليل تخطف الأنظار بـ أنوثتها

شاهد .. حكاية عشق ماجد المصري للرنج روفر