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حقيقة تعليق حركة الطيران في مصر.. أحمد موسى يرد بقوة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:33 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن حقيقة تعليق حركة الطيران في مصر على خلفية السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد.

وتساءل أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الاثنين، "ما الذي يدفع إلى تعليق مصر لحركة الطائرات؟"، مشيرا إلى أن وزارة الطيران المدني نفت الأمر في بيان رسمي، موضحًا أن هناك من يريد إثارة البلبلة.

وأكد أحمد موسى، أن المطارات المصرية تعمل بكل كفاءة وفي القاهرة والعلمين وأسوان والغردقة وكل المطارات بلا أي توقف، لافتا إلى أنه لا صحة لما أثير على بعض المواقع الإلكترونية عن تعليق حركة الطيران المدني بمصر.

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