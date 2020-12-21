شوقي : مراكز الدروس الخصوصية تشكل خطرا تعليميا وصحيا.. والدولة ستحكم سيطرتها عليها

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة تعلم ان هناك مراكز دروس خصوصية مازالت مفتوحة و تمارس نشاطها بشكل غير قانوني حتى الان رغم كل التحذيرات .









وقال وزير التربية والتعليم : هناك سببان في استمرار نشاط بعض مراكز الدروس الخصوصية رغم كل الظروف والتحذيرات المحيطة ، هما عدم انضباط اصحاب هذه المراكز واصرارهم على مخالفة القانون للحصول على المكاسب المادية ، والسبب الثاني هم اولياء الامور الذين يوافقون بإرادتهم على ارسال ابنائهم لمراكز الدروس الخصوصية رغم التحذيرات .









وأضاف وزير التربية والتعليم : " كل واحد مسئول عن قراره .. الجميع يعلم الان ان مراكز الدروس الخصوصية تشكل خطرا تعليميا و صحيا.









وأعلن وزير التربية والتعليم أنه خلال الفترة القادمة ستقوم الدولة بعدة إجراءات من شانها إحكام السيطرة بشكل كبير على مراكز الدروس الخصوصية.







