شوقي : مراكز الدروس الخصوصية تشكل خطرا تعليميا وصحيا.. والدولة ستحكم سيطرتها عليها

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة تعلم ان هناك مراكز دروس خصوصية مازالت مفتوحة و تمارس نشاطها بشكل غير قانوني حتى الان رغم كل التحذيرات .
وقال وزير التربية والتعليم : هناك سببان في استمرار نشاط بعض مراكز الدروس الخصوصية رغم كل الظروف والتحذيرات المحيطة ، هما عدم انضباط اصحاب هذه المراكز واصرارهم على مخالفة القانون للحصول على المكاسب المادية ، والسبب الثاني هم اولياء الامور الذين يوافقون بإرادتهم على ارسال ابنائهم لمراكز الدروس الخصوصية رغم التحذيرات .
وأضاف وزير التربية والتعليم : "كل واحد مسئول عن قراره .. الجميع يعلم الان ان مراكز الدروس الخصوصية تشكل خطرا تعليميا و صحيا.
وأعلن وزير التربية والتعليم أنه خلال الفترة القادمة ستقوم الدولة بعدة إجراءات من شانها إحكام السيطرة بشكل كبير على مراكز الدروس الخصوصية.
وعلى جانب آخر أعلنت وزارة التربية والتعليم عن اتخاذ عدد من القرارات الجديدة خلال الساعات الاخيرة ، ومن ابرزها :
- استكمال المحتوى الدراسي لهذا العام بجميع الصفوف الدراسية.
- استمرار الدراسة لمدة ثلاثة أسابيع من اليوم.
- تقييم جميع الطلاب تقييما مؤمنًا و مراقبا ضمانا لتكافؤ الفرص.
- عدم احتساب ما تبقى من ايام الفصل الدراسي الاول ضمن ايام الغياب لمن يرغب في عدم ارسال ابنائه خوفا من كورونا.
- على الطالب الذي يختار الغياب عن المدرسة ان يتحمل مسئولية استكمال المحتوى الدراسي المقرر لنهايته فلا مجال لحذف اجزاء من المناهج.
- لمن يريد النزول للمدارس .. المدارس ستظل مفتوحة بنفس جداول الطلاب ومجموعات التقوية مستمرة.
- استمرار الاجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا في المدارس.
- وفرنا مصادر متعددة للتعلم الذاتي مثل قنوات مدرستنا و بنك المعرفة و منصة ذاكر و منصة ادارة التعلم للمرحلة الثانوية و منصة البث المباشر ومنصة حصص مصر ، بالاضافة للمدرسة ومجموعات التقوية.
- المدارس لن تغلق ابوابها والمعلمون سيظلون موجودين فيها وهناك إلتزام بالمنهج الدراسي.
- كل انواع المدارس سترفع الغياب من الان وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول.
- الدراسة ستستمر في جميع المدارس حتى 10 يناير.
- امتحانات النقل ستبدأ من 10 يناير حتى 5 فبراير ولن تعقد امتحانات جميع الصفوف في وقت واحد منعا للتزاحم.
- طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي سيؤدون امتحاناتهم إلكترونيا داخل لجان مراقبة في المدارس اوقات مختلفة.
- امتحانات الشهادة الاعدادية ستكون تحريرية حضورية في لجان على مستوى المديرية.
- لن نعتمد على الابحاث أو الامتحان من البيت هذا العام ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص وتفاديا للغش والعمل الجماعي.
- سيتم تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا داخل لجان امتحانات جميع الصفوف الدراسية.
- لا تغيير في نظام درجات اعمال السنة المطبق على طلاب المدارس.
- مصرون على انهاء المحتوى الدراسي بدون نقصان كشرط لتصعيد الطلاب للعام الدراسي التالي.
- المدارس الدولية لها نظام خاص في امتحاناتها الشهرية ولكنها ستلتزم برفع الغياب من الان و حتى الترم الاول.
- نظام التعليم الجديد لغى الامتحانات للتلاميذ من رياض الاطفال حتى 3 ابتدائي وسيتم التقييم لما يتم من انشطة داخل الفصل.
- وفرنا قناتين تحت اسم مدرستنا 1 للتلاميذ من 4 ابتدائي حتى 3 اعدادي و مدرستنا 2 لطلاب المرحلة الثانوية لمن ليس لديه انترنت.
- لا مجال لإغلاق المدارس ولا تعليق الدراسة ولا حذف اجزاء من المناهج ولا عمل ابحاث بدل الامتحانات ولا امتحانات من المنازل هذا العام.
- الدولة مسئولة عن تكملة العام الدراسي وعدم حرمان الطلاب من فرصهم في التعليم.