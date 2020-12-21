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وزير التعليم: السيسي يجري مقابلات كل 3 شهور مع مديري المدارس اليابانية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:52 م
طارق شوقي، وزير التربية
طارق شوقي، وزير التربية والتعليم
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عادل نصار
كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يجري مقابلات كل 3 شهور مع مديري المدارس اليابانية و يطلع على تقارير.

وأضاف شوقي، في مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن لدينا طلبات كثيرة للإلتحاق بالمدارس اليابانية، متابعا أن منظومة المدارس اليابانية منضبطة.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن لدينا 40 مدرسة يابانية في 20 محافظة وسنصل لكل المحافظات، لافتا إلى أن اقنعنا أولياء الأمور بأسلوب العمل داخل المدارس اليابانية.

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