شاهد| بايدن يتلقى لقاح فيروس كورونا على الهواء

عرض الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، تقريرا مصورا، عن تلقي الرئيس المنتخب جون بايدن، لقاح كورونا على الهواء.





وقال موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، إن جو بايدن الرئيس الأمريكي تلقى لقاح كورونا أمام الملايين حول العالم.





وأكد مقدم برنامج على مسئوليتي، أن هذا الأمر يعد رسالة مهمة وقوية بشأن اللقاح وأهميته وهو أمر مهم على الجميع متابعته.





وتلقى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، جرعته الأولى من لقاح فيروس كورونا على الهواء مباشرة ضمن جهد متزايد لإقناع الأميركيين بأن اللقاحات آمنة.

وقال بايدن عن قراره "لا أريد أن أتقدم الصفوف، لكنني أريد أن أتأكد من أننا نظهر للشعب الأميركي أنه من الآمن اتخاذ القرار"، وشكر بايدن وزوجته غيل أيضًا العاملين في مجال الرعاية الصحية في المنشأة التي سيحصلان فيها على اللقاح.

وانضم كبار المسؤولين الحكوميين الأسبوع الماضي، إلى أول أميركيين يتم تلقيحهم وسط أكبر حملة في تاريخ البلاد. وحصل نائب الرئيس مايك بنس، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، ونواب آخرين على جرعات اللقاح يوم الجمعة.

واختاروا الإعلان عن تلقيهم اللقاح ضمن حملة لإقناع الأميركيين بأن اللقاحات آمنة وفعالة وسط شكوك، خاصة بين الجمهوريين. ومن المتوقع أن تتلقى نائبة الرئيس المُنتخبة كامالا هاريس وزوجها اللقاح الأسبوع المقبل.

وقال البيت الأبيض إن ترامب لا يزال يناقش التوقيت مع أطبائه.

ونُقل ترامب إلى مستشفى بعد إصابته بالفيروس في أكتوبر، وحصل على علاج تجريبي بالأجسام المضادة قال إن له الفضل في شفائه السريع.

وقال المجلس الاستشاري لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن الأشخاص الذين تلقوا هذا العلاج يجب أن ينتظروا 90 يومًا في الأقل ليتم تطعيمهم من أجل تجنب أي تدخل محتمل.

من جانبه، قال المتحدث باسم البيت الأبيض براين مورجينستيرن يوم الجمعة "عندما يحين الوقت أنا متأكد من أنه سيظل على استعداد لتلقي اللقاح. إنه مجرد شيء نعمل عليه".

مع ذلك، قدمت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني تفسيرا مختلفا للتأخير. وقالت للصحفيين الأسبوع الماضي، إن ترامب يؤجل جزئيًا الأمر كي "يظهر للأمريكيين أن أولويتنا هم الفئات الأكثر ضعفًا".

وأضافت: "يريد الرئيس إرسال رسالة موازية، وهي، كما تعلمون، أن المقيمين في مرفق الرعاية طويلة الأجل لدينا والعاملين في الخطوط الأمامية لدينا لهم أهمية قصوى، ويريد أن يكون قدوة في هذا الصدد".



