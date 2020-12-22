22 ديسمبر.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هي نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية. وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 22 ديسمبر فإن ذلك يعني

أنك محب للتميز ولديك قوة تنبع من داخلك.. أنت أيضا مجتهد وتتحمل مسئولياتك بجدية، وتتمتع بذكاء ملحوظ وتنجذب نحو المشاريع الكبيرة.

نصيحة:

عام ٢٠٢١ يمثل بالنسبة لك مرحلة شعور بالتشتت والتشوش، ومع ذلك قد تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية في أحيان كثيرة على حل مشاكلك. إذا استطعت أن توسع دائرة معارفك ستظهر لك فرص جيدة.

وقالت «دينا» عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» إن برج الحمل من الشخصيات غير الصبورة، والتى لا تستطيع أن تكتم غيظها أو تهدأ وتفكر قبل أن تتحدث، لهذا عليك أن تتجنَّب إزعاجها إذا كنت لا ترغب فى سماع صوت صراخها، وحاول دائمًا ألا تكون كتابًا مفتوحا بالنسبة لها، فهي من عشاق الغموض والاستكشاف.

وأوضحت الكاتبة في علم الأبراج أن برج الثور من الأبراج التى تقدر الاستقرار وتميل إلى الهدوء والسكينة، ولا تحب الاستعجال والتهور، وتبحث دائمًا فى علاقاتها عن الأمان والراحة النفسية، وهو ما يتمثل فى الثقة والتقدير والاحترام المتبادل بين الطرفين.

وتابعت أن برج الجوزاء لا يحب الشخصيات الروتينية والمملة، ويبحث دائمًا عن علاقة مُختلفة وشخص يشاركه اهتماماته ومغامراته وتجاربه اليومية التى تُشعره بالرِّضا عن العلاقة، وتُشبع رغباته المتمردة، وتحقق له التوازن الذى يبحث عنه فى أى علاقة.

وواصلت ان برج الأسد لا ينجذب إلا للشخصيات التى تتمتع بقدر عالٍ من الثقة بالنفس، فضلًا عن كونه لا يسمح لأى شخص بأن يقترب منه إلا إذا كان يثق به كثيرًا، ولهذا فعليك أن تكسب ثقته أولًا حتى تتمكن من كسب قلبه.

وأردفت أن برج العذراء شخصية ذكية ولمَّاحة للغاية، وتحب الدقة فى كل شىء، ولديها سرعة بديهة وقدرة على كشف أسرار الآخرين ومعرفة نواياهم الحقيقية، فلا تحاول أن تخدعه، واحرص على الاهتمام بأدق التفاصيل، إذا كنت ترغب فى كسب قلبه.

ونبهت أن مبدأ برج الميزان فى الحياة «القلب يعشق كل جميل»، فهو شخصية تهتم كثيرًا بمظهرها وإطلالتها، وتنجذب إلى أولئك الذين يتخذون من الأناقة أسلوب حياة، فإذا كنت ترغب فى لفت نظره إليك، فأول ما عليك فعله هو الاهتمام بمظهرك.

ونوهت أن برج العقرب شخصية حميمية، وعميقة، تنجذب دائمًا إلى من يدللها ويهتم بمشاعرها وبكل تفصيلة فى حياتها، وتحرص على تقديرها، فهو بطبيعته شخصية عاطفية تتأثر تأثرًا شديدًا بأبسط المواقف والتفاصيل.

وأفادت أن برج القوس شخصية حماسية، تهوى الانطلاق والمرح، لهذا فإذا كنت ترغب فى كسب قلبه فعليك أن تكون شخصية مثيرة، تبهره بتصرفاتك وأفعالك، تشاركه اهتماماته وتنطلق معه فى مغامراته، لا تكن شخصية روتينية حتى لا يهرب بعيدًا عنك.

وأشارت إلى أن برج الجدى يكره كثيرًا الكذب ويحب الصراحة، فهو شخصية واقعية تفضل معرفة الحقيقة مهما كانت قاسية بدلًا من أن تعيش حياتها فى كذبة كبيرة، ولهذا فإذا كنت ترغب فى كسب قلب مولود هذا البرج فاحذر الكذب والمراوغة أثناء تعاملك معه.

ولفتت إلى أنه إذا كنت تبحث عن طريقة لكسب قلب مولود برج الدلو، فعليك الاهتمام بجميع تفاصيل حياته، كبيرةً كانت أو صغيرة، لكن احذر المبالغة فى الأمر حتى لا يمل، فهو شخصية هوائية تمل سريعًا، فحاول أن تكون معتدلًا.

واختتمت أن برج الحوت شخصية حالمة وعاطفية للغاية، تفعل كل شىء فى الحياة بحب ليس له مثيل، ولذلك فهي تبحث دائمًا عن شخص يعامله بالمثل، ويتَّخذ من الحب والرومانسية منهجًا، فتكون حياتهما هادئة ومريحة، وخالية من التعقيدات والمشاكل.