رسميا .. الزمالك يتأهل للدور الثاني من دوري الأبطال بعد انسحاب جازيللي التشادي

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الزمالك تأهل للدور الثاني من دوري الأبطال بعد انسحاب جازيللي التشادي.





وأضاف الإعلامي هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أخطر نادي الزمالك مساء الإثنين، بالتأهل رسميا لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وأوضح هاني حتحوت، إن نادي جازيللي التشادي لم يستطع السفر للقاهرة لمواجهة الزمالك، ليصبح أول المتأهلين إلى دور المجموعات، بشكل رسمي.



