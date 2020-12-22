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رياضة

رسميا .. الزمالك يتأهل للدور الثاني من دوري الأبطال بعد انسحاب جازيللي التشادي

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:37 ص
جازيللي التشادي
جازيللي التشادي
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حسن العمدة
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الزمالك تأهل للدور الثاني من دوري الأبطال بعد انسحاب جازيللي التشادي.

وأضاف الإعلامي هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أخطر نادي الزمالك مساء الإثنين، بالتأهل رسميا لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح هاني حتحوت، إن نادي جازيللي التشادي لم يستطع السفر للقاهرة لمواجهة الزمالك، ليصبح أول المتأهلين إلى دور المجموعات، بشكل رسمي.

وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك بتأهله رسميا لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد انسحاب نادي جازيللي التشادي من مباراتي دور الـ32 للبطولة.

وكان مسؤولو نادي جازيللي أخطروا الزمالك صباح الاثنين بصعوبة سفر الفريق إلى مصر لخوض مباراتي الذهاب والعودة بدور الـ32 للبطولة الأفريقية بعد رفض وزير الرياضة التشادي السماح لبعثة جازيللي بالسفر لمصر.

وتلقى مسؤولو نادي الزمالك خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مساء أمس لإخطاره بتأهل الفريق الأبيض رسميا لدور الستة عشر للبطولة.

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