محمد عادل: محمد صلاح رفض الأهلي والزمالك من أجل الاحتراف

قال محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، إن محمد صلاح لم يكن ليحترف في أوروبا لو كان انتقل للأهلي أو الزمالك.





وأضاف محمد عادل، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" محمد صلاح أكد لي أنه لن يلعب سوى للمقاولون العرب أو يحترف في الخارج".





وأردف :" محمد صلاح نجم ليفربول رفض الانتقال لأحد القطبين قبل سفره إلى بازل السويسري، وهو ذكي جدا في هذا التصرف".





واستطرد:" المقاولون العرب لا يقف في وجه أبنائه، وإذا وصل لنا عرض احتراف لأي لاعب؛ لن نقف في طريقه، ولا نبالغ في طلباتنا، ونعطي له الفرصة".





وعن احتراف طاهر محمد، الذي انضم للأهلي، قال: "دعمناه في البداية ووافقنا على العرض الفرنسي، ولكن ظروفه لم تساعده ، وأصيب، ووقتها عالجناه في ألمانيا، وعاد للفريق من جديد وبعدها انتقل للأهلي".





وأتم قائلا :" المقاولون العرب لديه رؤية كاملة لصفقات الفريق وتدعيم المراكز المختلفة".