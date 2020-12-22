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أخبار العالم

صدمة.. خُمس سكان العالم لن يحصلوا على لقاح كورونا حتى 2022

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:38 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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شريف سيد
ذكرت دراسة جديدة، اليوم الثلاثاء، أن خُمس سكان كوكب الأرض، لن يحصلوا على لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حتى عام 2022. 

وقالت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية "بي إم جي" إن خمس سكان العالم ربما لن يحصلوا على اللقاح حتى عام 2022، حتى إذا بلغ التصنيع 13 مصنعا، يعملون بالقدرة الإستعابية القصوى للإنتاج. 

ومن ناحية أخرى، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تلقي أكثر من نصف مليون بريطاني، للقاح شركة فايزر، المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وقال "جونسون" وفق ما نقلته رويترز: "يمكنني اليوم أن أعلن أن نصف مليون مواطن في المملكة قد تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا". 

وكانت بريطانيا أول دولة في العالم تعتمد استخدام لقاح شركة فايزر، المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مطلع الشهر الجاري. 
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