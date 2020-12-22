فوائد مذهلة لتناول الباذنجان.. تعرف عليها

يقبل الكثير من الأشخاص على تناول الباذنجان، سواء مطهي أو غير مطهي، بقشره أو بدون ، ويتردد على ألسنة الكثير من الأشخاص وبعض الأطباء أن هناك فوائد مذهلة لتناول الباذنجان، لذلك نقدم لك عزيزتي المرأة بعض فوائد الباذنجان لكي تنعمي واسرتك بصحة جيدة.





الباذنجان بأنواعه المختلفة ، هو مصدر ممتاز للعناصر الغذائية ، بما في ذلك الفيتامينات والبروتينات والألياف.

ويمكن أن يكون لاتباع نظام غذائي متنوع غني بالفيتامينات والمعادن تأثير قوي على صحة الشخص وتحسين أعراض الحالات المزمنة ، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي .

تشمل أنواع الباذنجان المغذية ما يلي:

الباذنجان الأبيض: باذنجان صغير الحجم لونه أبيض يستخدم في المكدوس والمحشي. الباذنجان الياباني: باذنجان بنفسجي داكن اللون ذو ثمار طويلة رفيعة. الباذنجان الصيني: شبيه بالياباني لونه فاتح.





الباذنجان الرومى كبير الحجم يستخدم فى المسقعة على الطريقة المصرية.

الباذنجان هو أحد المكونات المستخدمة في العديد من الأنظمة الغذائية ، بما في ذلك حمية البحر الأبيض المتوسط ، ويتم تخزينه في معظم محلات البقالة.

الباذنجان مصدر جيد للألياف والبوتاسيوم وفيتامين B-1 و B-6 و K.





مصدر المعلومات موقع mediacl news today.