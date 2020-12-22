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مرأة

فوائد مذهلة لتناول الباذنجان.. تعرف عليها

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:16 ص
فوائد الباذنجان
فوائد الباذنجان
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أسماء عبد الحفيظ

يقبل الكثير من الأشخاص على تناول الباذنجان، سواء مطهي أو غير مطهي، بقشره أو بدون ، ويتردد على ألسنة الكثير من الأشخاص وبعض الأطباء أن هناك فوائد مذهلة لتناول الباذنجان، لذلك نقدم لك عزيزتي المرأة بعض فوائد الباذنجان لكي تنعمي واسرتك بصحة جيدة. 


الباذنجان بأنواعه المختلفة ، هو مصدر ممتاز للعناصر الغذائية ، بما في ذلك الفيتامينات والبروتينات والألياف.


ويمكن أن يكون لاتباع نظام غذائي متنوع غني بالفيتامينات والمعادن تأثير قوي على صحة الشخص وتحسين أعراض الحالات المزمنة ، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي .


تشمل أنواع الباذنجان المغذية ما يلي:


الباذنجان الأبيض: باذنجان صغير الحجم لونه أبيض يستخدم في المكدوس والمحشي. الباذنجان الياباني: باذنجان بنفسجي داكن اللون ذو ثمار طويلة رفيعة. الباذنجان الصيني: شبيه بالياباني لونه فاتح.


الباذنجان الرومى كبير الحجم يستخدم فى المسقعة على الطريقة المصرية. 


الباذنجان هو أحد المكونات المستخدمة في العديد من الأنظمة الغذائية ، بما في ذلك حمية البحر الأبيض المتوسط ، ويتم تخزينه في معظم محلات البقالة.


الباذنجان مصدر جيد للألياف والبوتاسيوم وفيتامين B-1 و B-6 و K.



مصدر المعلومات موقع mediacl news today.

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