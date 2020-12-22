لغز العثور على جثة رجل مجهول الهوية برشيد

سادت حالة من الفزع بين أهالي مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، عقب العثور على جثة رجل مجهول الهوية على شاطئ البحر الصغير.







وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من أهالي مدينة رشيد، يفيد بالعثور على جثة مجهولة الهوية على شاطئ البحر الصغير.





وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.







وتم تشكيل فريق من البحث الجنائي، لكشف غموض واقعة العثور على جثة شباب مجهول الهوية في البحر الصغير، بتكثيف التحريات تبين أن الجثة لرجل يدعى "ع. أ. ا"، يبلغ من العمر ٥٨ سنة، كان يعاني من مرض نفسى، مقيم بقرية الموازنة، وغير متزوج، تم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.







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يذكر أنه أصيب ٣ أمناء شرطة بمديرية أمن دمياط، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أمس الاثنين، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين أمام كوبرى المعدية على الطريق الدولى بنطاق مركز إدكو، تم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم





وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين أمام كوبري المعدية على الطريق الدولي بنطاق مركز إدكو.







وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين تصادم سيارتين أمام كوبري المعدية بنطاق مركز إدكو، أسفر عنه إصابة ٣ أشخاص وهم: سعد محمد محمد الشافعي، ٤٥ سنة، وسعد سعيد عبد الله عمر، ٥٢ سنة، ووليد عبد القادر عبد السلام، ٣٧ سنة.





تم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.







كما لقي ٣ شباب مصرعهم، أمس الاثنين، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام محجر الزواوي طريق مركز "الرحمانية - دمنهور"، وتم نقل الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.







وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام محجر الزواوي طريق مركز "الرحمانية - دمنهور".







وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي بسبب زيادة السرعة، أسفر عنه وفاة ثلاث أشخاص هم: أحمد محمد عبد السلام عاشور، 18 سنة، وزياد عمرو الخولي، 18 سنة، ومحمد عصام سعد، 18 سنة.









وتم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

