إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز (دمنهور - حوش عيسي - الدلنجات)، اليوم الثلاثاء، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

أسفرت الحملات عن إزالة 4 حالات تعدى على مساحة 636 م٢ عبارة عن الآتي :-

- إزالة 2 حالة تعدي بالمهد بمساحة 320 م علي خط الخيري التابع لمجلس قرية دسونس وبقرية زاوية غزال بدمنهور عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض.

- إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 216 متر بقرية الشعراوي بحوش عيسى عبارة أسوار بالطوب الأبيض .

- إزالة حالة تعدي بمساحة 100 متر بقرية طيبه بالدلنجات عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.





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