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حوادث

غدا.. أولى جلسات محاكمة مودة الأدهم وصديقتها بتهمة كسر حظر التجول

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:21 م
صدى البلد
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اسلام مقلد
حددت محكمة جنح القاهرة الجديدة جلسة غدا الأربعاء 23 ديسمبر، أولى جلسات محاكمة اليوتيوبر مودة الأهم وصديقتها، فى اتهامهما بكسر حظر التجول.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على اليوتيوبر مودة الأدهم وصديقتها، لاتهمامها بخرق حظر التجوال الذي فرضته الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من أحد الأهالي بقيام اليوتيوبر مودة الأدهم، بنشر مقطع فيديو وبصحبتها صديقتها بالقاهرة الجديدة يتضمن اختراق حظر التجوال وإثارة الرأي العام، وتحريض المواطنين على عدم الالتزام بالقرار.

كما تبين قيام اليوتيوبر مودة الأدهم بالنزول إلى الشارع لتصوير الفيديو وعرضه على مواقع التواصل الاجتماعي من الحساب الخاص بها على تطبيق إنستجرام مع وجود متابعين لها يقدرون بأكثر من مليون وخمسمائة ألف متابع.

وأثناء تنفيذ عملية التأمين تم ضبط اليوتيوبر مودة الأدهم وصديقتها أثناء تصويرهما فيديو آخر بمدينتي، حيث تحرر محضر وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على اليوتيوبر مودة الأدهم وصديقتها، لاتهمامها بحظر التجول الذي فرضته الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباشرت النيابة التحقيقات.

قررت النيابة العامة إخلاء سبيل اليوتيوبر مودة الأدهم، على ذمة التحقيقات، بكفالة 20 ألف جنيه، حتى تم القبض  عليه مرة أخرى بسبب نشرها فيديوهات تحرض على الفسق والفجور، وتتولى جهات التحقيق مباشرة التحقيقات مع اليوتيوبر مودة الأدهم.
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