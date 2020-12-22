تصل 2 تحت الصفر.. الأرصاد السعودية تحذر من موجة باردة بداية من الجمعة

حذر المركز الوطني للأرصاد السعودية اليوم ، الجميع علي اراضي المملكة من موجة طفس باردة تضرب البلاد بداية من الجمعة القادمة وحتي الأحد المقبل.





وافاد المركز في تقرير له عن حالة الطقس المتوقعة على بعض مناطق المملكة بدءًا من يوم الجمعة بأن مناطق شمال ووسط المملكة ستتاثر بموجة باردة تصحب بنشاط في الرياح السطحية وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية واس .





وذكر المركز السعودي ان الموجة الباردة ستؤثر في منطقتي الحدود الشمالية والجوف، وتمتد يوم السبت لتؤثر في منطقتي حائل والقصيم والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية، حيث يُتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى مابين الـ ( 0 ) المئوي إلى درجتين مئويتين تحت الصفر ( - 0 ).





كما توقع المركز ان تؤثر الموجة الباردة ايضا يوم الأحد علي منطقة الرياض خاصة أجزاءها الشمالية، لتسجل درجة حرارة صغرى تتراوح ما بين درجة مئوية ( 1 ) إلى ثلاث درجات ( 3 ) مئوية.

وكان عبد العزيز الحصيني، الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية ، توقع أن تشهد المملكة العربية السعودية خلال الـ 24 ساعة القادمة بداية من اليوم الثلاثاء حتى صباح غد الأربعاء، أمطارًا متفاوتة من خفيفة لمتوسطة.





وكشف الحصيني في تغريدة له عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر أن أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة وحائل والقصيم والباحة وعسير وجازان وجنوب المدينة المنوّرة وشرق الشمالية وعُمان هي التي ستتعرض لهذة الامطار.









وغرد الباحث في الطقس السعودي قائلا : متوقع رياح متوسطة على الشرقية شرقي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والمرتفعات الغربية والجنوبية ودول الخليج".



