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أستاذ فيروسات: الكمامة خط الدفاع الأول والتباعد الاجتماعي طوق النجاة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:34 م
كورونا
كورونا
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ياسمين القصاص
قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق: إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا سريعة الانتشار.

وأضاف أحمد شاهين، فى مكالمته الهاتفية فى برنامج" الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن سرعة التحور والتغير فى كورونا يشبه مرض الإيدز، ولكن هناك فرق شاسع فى أن سرعة التحور تتأثر باللقاح الجديد فى كورونا لكن لا يوجد علاج لسرعة تحور مرض الإيدز، منوها بأن هذا التحور يوجد داخل النتؤات التى تلتصق بمستقبلات الخلية، وهو العامل المساعد فى سرعة الانتشار.

وأشار "شاهين"، إلى أن الفيروس المتحور يكون هو نفس الفيروس السابق، ولكن ما يميز الفيروس الجديد هو سرعة الإنتشار وقد يكون أقل فى القسوة والمخاطر ، مضيفا أن يجب على المواطنين زيادة الوعى، التمسك بتطبيق الإجراءات الوقائية، والتباعد الإجتماعى للحد من انتشار وتمحور الفيروس.

وأكد أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق، أن الكمامة تعتبر خط الدفاع الأول، والتباعد الاجتماعي طوق النجاة، مشيرا إلى أن يجب على الدولة  إلغاء جميع المناسبات الاجتماعية، المراسم والاحتفالات، معتبرا أن اللقاح  فى غاية الأهمية خلال هذه الفترة.

وأوضح ، أن التغير الذي حدث للفيروس  تغير طبيعى مثل تغير الإنفلونزا الموسمية، مؤكدا أن السرعة الهائلة لهذا الفيروس قد تكون 3 أضعاف انتشار الفيروس القديم.
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