الرعاية الصحية: استقبال 387.444 ألف مكالمة منذ تفعيل التأمين الصحي الشامل ببورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن استقبال 387.444 ألف مكالمة ما بين حجز واستفسار وشكاوى لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد عبر الكول سنتر برقم 15344، وذلك منذ بداية انطلاق المنظومة من المحافظة في شهر يوليو من العام الماضي وحتى الآن، لافتة إلى أن إجمالي مكالمات الحجز بلغت 295.444 ألف مكالمة منذ بداية تفعيل خدمة الحجز للكشف في الوحدات والمراكز الصحية عبر الاتصال بالكول سنتر، منذ مارس 2020 وحتى الآن.









ولفتت الهيئة إلى إجمالي الاستفسارات والشكاوى الواردة على الخط الساخن 15344، والتي بلغت 92 ألف مكالمة ما بين استفسارات وشكاوى، حيث بلغ عدد الاستفسارات التي تم تلقيها 82 ألف استفسار، بينما بلغ عدد الشكاوى التي وردت على الخط الساخن 10 آلاف شكوى، وذلك منذ بداية إطلاق المنظومة ببورسعيد في يوليو 2019 وحتى الآن، فيما أكد البيان على حل الشكاوى الواردة، حيث وصلت نسبة الإنجاز 95%، وذلك للوصول إلى رضاء منتفعي بورسعيد على مستوى الخدمة الطبية المقدمة.





فيما كانت غالبية الاستفسارات الواردة على الرقم 15344 حول كيفية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، الأوراق المطلوبة للتسجيل بالمنظومة، وقيمة الاشتراكات وقيمة المساهمات للانتفاع بخدمات المنظومة الجديدة، وآليات الانتفاع بالخدمة الصحية والعلاجية وصرف الأدوية، إلى جانب استفسارات بعض المواطنين من محافظات أخرى عن موعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظاتهم.





فيما أوضح الدكتور أحمد دنقل، مدير الإدارة العامة لرضاء المنتفعين بالهيئة، أن خطة الإدارة يرتكز على 6 محاور وتشمل "الكول سنتر وتلقى المكالمات والاستفسارات عبر الخط الساخن 15344، المتابعة الميدانية للمنتفعين داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة، المشاركة المجتمعية، التواصل الاجتماعي عبر الصفحة الرسمية لرضاء منتفعي بورسعيد على الفيس بوك، خط الاستشارات الطبية المجاني، متابعة حالات الإحالات الطبية".









وكشف عن استحداث انعقاد اجتماع دوري شهري لكل منشأة صحية تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، والبالغ عددهم 31 وحدة ومركز إلى جانب 8 مستشفيات، ويشارك في الاجتماع العاملون بالمنشأة الصحية، بالإضافة إلى عضو خارجي ممثلًا عن المنتفعين، وذلك لضمان الوصول لأكبر قدر من رضاء المنتفعين والإلمام بجميع متطلباتهم، كما يراعى أن يتم تغيير العضو المشارك من المنتفعين شهريًا مع كل اجتماع يعقد، للوقوف على جميع التطلعات من المنظومة الجديدة.









وقال: "أثناء الاجتماع الدوري للمنشأة الصحية، يتم مناقشة أهم الشكاوى والتحديات أو المعوقات التي قد تعوق تقديم الخدمة الطبية، ويتم مناقشة سبل حلها"، لافتًا إلى إشراك المنتفعين في الحل باعتبارهم شركاء في المنظومة ورضائهم عن مستوى الخدمة الطبية وجودتها هو مؤشر لنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.









ولفت إلى دور رضاء المنتفعين في المشاركة المجتمعية والتوعية ميدانيًا على أرض الواقع بآلية التعايش مع الأمراض المزمنة، إلى جانب دورهم في توعية المنتفعين المترددين على الوحدات الصحية بالفحص الطبي الشامل السنوي والتي تم إجراؤها بالمجان لجميع منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، فضلًا عن التوعية تليفونيًا بأهمية وضرورة الفحص الطبي السنوي الشامل، وذلك من خلال خط الاستشارات الطبية.









وأشار إلى دور خط الاستشارات الطبية على الرقمين الأرضي لتلقي المكالمات التليفونية فيما يخص الاستشارات في جميع التخصصات الطبية، حيث تخطت المكالمات التي استقبلها الخط منذ بداية تفعيله في يوليو الماضي 1850 مكالمة واستشارة طبية، بشأن الاشتباه بالإصابة بـ "كوفيد19" ومتابعة العزل المنزلي واستشارات ما بعد التعافي، وذلك على الرقمين المجانيين ٠٦٦٣٢٥٧٩٩٩& ٠٦٦٣٢٥٧٤٤٤، بينما تمت متابعة أكثر من 2600 حالة اشتباه و عزل المنزلى لمصابي (كوفيد19) عبر خدمة الواتس آب على الرقم 01552139299.









هذا، ومن جانبه أشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، إلى الاستبيانات واستطلاعات الرأي الدورية لقياس مدى رضاء المنتفعين عن خدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، سواء من خلال التواصل المباشر مع المنتفعين داخل المنشآت أو الوحدات الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد أو تليفونيًا عن طريق الكول سنتر 15344.









ولفت إلى عمل 43 ألف استبيان لاستطلاع آراء منتفعي المنظومة وقياس مدى رضائهم عن الخدمة الطبية المقدمة، منها 40 ألف استبيان تمت من خلال فريق رضاء المنتفعين داخل الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات، والبالغ عددهم 31 وحدة ومركز إضافة إلى 8 مستشفيات تابعين للهيئة، فضلًا عن 3000 استبيان تم إجراؤها، وعبر الخط الساخن(الكول سنتر) برقم 15344، وذلك بهدف تقييم سرعة الإجراءات والاستجابة في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد مقارنة بالنظام القديم للتأمين الصحي، وتقييم أداء فريق العمل، وتقييم كفاءة منظومة الحجز من خلال الكول سنتر، وكانت نتيجة استطلاعات الرأي مرضية جدًا، مشددًا على اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية وفقًا لمردود الاستبيانات، وذلك للوصول إلى أعلى مستوى من رضاء المواطنين.









فيما أعرب السبكي عن ترحيبه بكل المقترحات التي من شأنها تحقيق أعلى قدر من الرضاء بين المنتفعين، وبما يضمن تقديم مستوى متميز للخدمات الطبية للمواطن المصري المنتفع من منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الإطار الذي تؤكد فيه التواصل المباشر مع المواطن المصري لضمان رضاءه عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة.



