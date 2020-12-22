أكبر الأعضاء سنا.. هل يطيح الرئيس بأحلام فريدة الشوباشي فى ترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2021

بدأ أعضاء مجلس النواب الجدد، استخراج كارنيهات العضوية، وذلك استعدادًا لانطلاق رحلة برلمان 2021 – 2026 ، والتي تبدأ عقب انتهاء مدة برلمان 2015، والمقرر لها في 9 يناير 2021.





ومن المقرر أن يدعو رئيس الجمهورية، وفقًا للدستور، مجلس النواب الجديد، للانعقاد، عقب إنتهاء مدة البرلمان الجاري.





ومع بداية كل دورة تشريعية، يتساءل البعض، من يرأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب؟





اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ووفقًا للمادة 12 منها، فقد نصت على: ينتخب المجلس من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.









ووفقًا لنص اللائحة، فإن النائبة فريدة الشوباشي، هي التي ترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2021، لكونها أكبر الأعضاء سنًا، ولكن هذا إذا لم تشمل قائمة التعيينات المقرر إصدارها من قبل رئيس الجمهورية على أعضاء أكبر منها سنا.





حيث نص القانون على أنه: "يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة "5%" من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يري تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها".





وتأكيدًا لهذا، أعلن المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، أن النائبة فريدة الشوباشي، هي أكبر الأعضاء سنًا حتى الآن من بين الأعضاء المنتخبين.



