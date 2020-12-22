من 6 شهور.. طرق تسهيل ظهور الأسنان عند الأطفال

تسهيل ظهور الاسنان عند الاطفال ، فإن أغلب الأطفال يكتمل لديهم التسنين في سن السنتين، وذلك بالنسبة للأسنان اللبنية، إلى أن يتم ثلاث سنوات وتكتمل كل أسنان الطفل، ويمكن أن تختلف 6 شهور قبل أو بعد، على حسب العوامل المساعدة لكل طفل.
أن تأخر الطفل عن المدة المعتادة تعد مشكلة مؤرقة، ويجب على الفور التوجه إلى طبيب الأطفال، لإيجاد حلول سريعة ولكي يتم عمل اللام لتسهيل ظهور الأسنان عند الأطفال.
في بعض الحالات ، ينبع تأخر ظهور الأسنان اللبنية من عيب خلقي. عادة ما يشير ضرس الطفل المفقود إلى عدم وجود سن دائم في هذا الوضع أيضًا. غالبًا ما تعني هذه المشكلة أن الأسنان الدائمة لم تتطور أبدًا ، وهي حالة تسمى نقص الأسنان.
إذا كنت قلقًا بشأن عدم وجود أسنان واحدة أو أسنان دائمة ، فعليك إحضار طفلك إلى طبيب الأسنان لإجراء الأشعة السينية للبحث في طرق تسهيل ظهور الأسنان عند الأطفال، ويمكن لطبيب الأسنان أيضًا الاستفادة من الترابط لتقليل الفجوة الواضحة بين الأسنان أو تثبيت جسر الأسنان لاستبدال السن المفقود.
غالبًا ما ترتبط أعراض أمراض الطفولة الشائعة مثل التغيرات في أنماط النوم والأكل ، والانزعاج ، والطفح الجلدي ، وسيلان اللعاب ، وسيلان الأنف ، والإسهال بالتسنين. إذا كان طفلك يعاني من هذه الأعراض ، فتأكد من أنه لا يعاني من أسباب أخرى محتملة مثل الالتهابات البكتيرية أو الفيروسية أو التهاب الأذن الوسطى.
يستغرق التسنين حوالي ثمانية أيام ، ويشمل ذلك أربعة أيام قبل وبعد خروج السن من اللثة بثلاثة أيام. (قد ترى فقاعة زرقاء رمادية على اللثة حيث يوشك السن على الظهور. ويمكن للتدليك وإعطاء الطفل شرائح الخيار المثلجة ان تعمل على تسهيل ظهور الأسنان عند الأطفال