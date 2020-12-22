مع اقتراب "الكريسماس".. أفكار رائعة لتزيين منزلك وإضفاء البهجة

اختيار الطراز الكلاسيكي أو الكلاسيكي لتحديث ديكوراتك، بداية من القطع الفنية الريفية إلى أكاليل الزهور القديمة الجيدة وأشجار الصنوبر الخشبية ، فإن ديكور عيد الميلاد مليء دائمًا بإمكانيات غير محدودة بمجرد إضافة القليل من الإبداع. مع اقتراب أعياد الميلاد ، ينشغل البعض بالتفكير في الأفكار الأنيقة والاحتفالية لديكور المنزل، بينما يهتم البعض بالأضواء المتلألئة أو البريق المتلألئ ، ويمكنك في هذا الاطار





وقدم موقع "بولد سكاي" بعض الأفكار الرائعة لتزيين المنزل بطرق رائعة :









استعيني بالمدفائة المنيرة والكبيرة داخل منزلك :

سيؤدي هذا على الفور إلى تحويل منزلك إلى ملاذ خارجي ، فالتجمع حول المدفأة مع أقرب أقربائك سيجعل هذا أفضل عيد ميلاد لك.





استعيني بالأضواء الصغيرة

يمكنك تكوينها وهي متعددة الاستخدامات أيضًا. يمكنك لفها حول شجرة أو تعليقها من شرفتك.





تعليق جوارب جميلة

يعد تعليق الجورب بعناية من أسهل الطرق لإضفاء السطوع على ديكور عيد الميلاد وذلك على السلالم والنوافذ والسور ، يمكنك وضعها في أي مكان تريده.





حولي بابك الأمامي إلى هدية

حول باب منزلك إلى هدية عيد الميلاد مع إكليل من الزهور وشريط وأجراس وقوس كبير الحجم. يمكنك أيضًا إضافة لمعان وأشجار الصنوبر الخشبية الصغيرة أو كرات الكرز لجعلها تبدو جذابة.





أشعلي بعض الشموع الجميلة

شموع العطلة هي دائمًا كلاسيكية وتعطي أجواء احتفالية. اسحب بعض الشموع من التخزين أو احصل على بعض الشموع المعطرة الجديدة وضعها على طاولتك أو رفك لإضافة بعض السحر الريفي إلى ديكورك.





أغطية الفراء والسجاد

أن تكون دافئًا هو أفضل طريقة للاحتفال بمهرجان الشتاء. هذا سيجعل غرفتك مريحة على الفور. يمكنك ثنيه على كرسي أو وضعه على الأرض أو السرير لإضفاء مظهر مريح على ديكورك.





شجرة عيد الميلاد الثلجية

هذه الحيلة هي ببساطة كلاسيكية. قم بتزيين شجرتك بالطريقة التي تريدها لأن الخيارات لا حصر لها. قم برمي بعض الثلج (القطن) ، وعلق بعض الهدايا الصغيرة ، وخيوط الشريط السميك ، والنسيج ، وكرات الكرز ، والأضواء لجعلها القطعة المركزية في منزلك. أكملها بنجمة ذهبية أو حمراء لامعة في الأعلى.





أكواز صنوبر أصلية أو خشبية

عيد الميلاد غير مكتمل بدون مخاريط الصنوبر. يمكنك إما طلاءها باللون الذهبي أو الفضي للحصول على تأثير مشرق ولامع. هذا بالتأكيد سوف يلمع في ضوء الشموع ويزيد من إشراق ديكورك. يمكن أن يكون هذا الجدول الفوري الخاص بك لعيد الميلاد





سترات مريحة

أضف المرح إلى أسلوبك من خلال ارتداء سترة بوم بوم أو تنورة شجرة أو باستخدامها كقطعة زينة. تبدو دائمًا ممتعة واحتفالية ، وبالتالي ، يمكنك إما إنشاء واحدة في المنزل أو الحصول عليها من متجر.





تغليف الهدايا

سيؤدي ذلك إلى رفع ديكور غرفتك على الفور. قم بتدحرجها على طاولة وستقوم على الفور بتزيين ديكور عيد الميلاد. يمكنك الذهاب مع ظلال خفية من الأشكال النابضة بالحياة. يمكن أن تكون أغلفة الهدايا مفيدة حقًا عند نفاد عدائين الورق.