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رياضة

محافظة البحر الأحمر تفوز بالمركز الأول برصيد ١٤ ميدالية متنوعة "٨ ذهبيات و٤ فضيات و٢ برونز"

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:20 م
صدى البلد
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ريهام بكير
اختتمت مساء اليوم الثلاثاء اولمبياد المحافظات الحدودية في نسختها الثانية، والتي استضافتها مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من ١٩ الي ٢٣ ديسمبر الجاري، والتي نفذته وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الادارة المركزية للتنمية الرياضية، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء. شارك في النسخة الثانية ٦٠٠ متسابق من الشباب والفتيات من ابناء المحافظات الحدودية وهي" محافظة جنوب سيناء، شمال سيناء، الوادي الجديد، اسوان، البحر الاحمر، ومطروح". يأتي هذا في إطار توجيهات القيادة السياسة بالاهتمام وتنمية المحافظات الحدودية، واستثمار طاقات شبابها، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية. وشهدت الاولمبياد منافسات قوية في ٩ العاب هي " السباحة، الكاراتيه، العاب القوى، خماسي كرة القدم، الكرة الطائرة، الكرة الطائرة شاطئية، الشطرنج، كرة السرعة، تنس الطاولة، والكرة الطائرة جلوس لذوي القدرات والهمم. وفي ختام الفعاليات جاءت محافظة البحر الاحمر في المركز الاول برصيد ١٤ ميدالية متنوعة، " ٨ ذهب، ٤ فضة، ٢ برونز"، وجاءت في المركز الثاني محافظة الوادي الجديد برصيد ١٤ ميدالية متنوعة" ٥ ذهب، ٦ فضة، ٣ برونز" وحلت في المركز الثالث محافظة مطروح برصيد ٨ ميداليات متنوعة" ٤ ذهب، ٢ فضة، ٢ برونز" وجنوب سيناء اقتنصت المركز الرابع برصيد ١٠ ميداليات متنوعة" ٣ ذهب، ٤ فضة، ٣ برونز"، والمركز الخامس كان من نصيب محافظة شمال سيناء برصيد ١٣ ميدالية متنوعة" ٣ ذهب، ٣ فضة، ٧ برونز"، انا اسوان فقد جاءت في الترتيب السادس والاخير برصيد ١٤ ميدالية متنوعة" ذهبية واحدة، ٥ فضة، ٨ برونز". واختتمت الفعاليات بتوزيع الميداليات وشهادات التقدير على الفائزين والمنظمين للاولمبياد في نسختها الثانية. يذكر ان الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد شهد افتتاح النسخة الثانية من الاولمبياد الثاني للمحافظات الحدودية رافقه خلالها كل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اللواء محمد سليمان الزملوط محافظ الوادي الجديد وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية للمحافظات الحدودية، وقيادات وزارة الشباب والرياضة، وعدد من الاعلاميين والرياضيين.
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