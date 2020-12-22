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أستاذ طب نفسى: تأثيرات خطورة كورونا لا تتخطى 5% ولا داعى للذعر

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:59 م
صدى البلد
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عادل نصار
أكد الدكتور محمد عادل الحديدي، أستاذ الطب النفسى بجامعة المنصورة، أن تحسن الحالة النفسية لمصابي كورونا يعتمد عليها العلاج بشكل عام، موضحا أن جميع الوسائل المتاحة لعلاج المصابين متعلقة بأدوية مناعية والمناعة تعتمد قوتها بشكل أساسى على الحالة النفسية.

وحذر الدكتور محمد الحديدي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، من خطورة تأثر الحالة النفسية لمريض كورونا، قائلا: "لو المريض مناعته وحالته النفسية تأثرت سيقع، وكده مقومات جسمه لن تستطيع المواجهة وكورونا ستتملك منه".

وأوضح  أن المعلومات الخاطئة التي ظهر بالتزامن مع ظهور كورونا أصابت العالم بحالة من الرعب، مضيفا: "لازم نأخذ المعلومات من الجهات السليمة ولازم اشغل نفسي بحاجات ايجابية ونمارس الانشطة الايجابية ولازم نحط الحالة في وضعها الطبيعي".

وتابع: "نسبة الاصابة بفيروس كورونا موجودة بالفعل بشكل كبير ولكن حتى المصابين نسبة الخطورة 5% وأقل انخفضت لـ3% ونسبة الوفيات قليلة جدا، ومفيش داعي نخاف بهذا الشكل وفى امراض تانية نسبة وفياتها كبيرة جدا واكتر من كورونا".

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