أحمد مجاهد يجتمع بمدرب المنتخب الأولمبي لبحث دعم برنامج الفريق.. الخميس

يعقد المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الخميس المقبل اجتماعًا مع الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي لبحث سبل دعم برنامج الفريق خلال المرحلة المقبلة من أجل الاستعداد القوي لأولمبياد طوكيو المحدد لها يوليو المقبل.





وأكد الكابتن شوقي غريب أن المهندس أحمد مجاهد ليس غريبا عن المنتخب الأولمبي باعتباره أحد أعضاء مجلس الإدارة السابق الذي وفر برنامج إعداد كان أحد الأسباب الرئيسية في فوز المنتخب ببطولة الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر في نوفمبر 2019.





وتمنى غريب التوفيق للجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة في تحقيق آمال وطموحات الكرة المصرية.