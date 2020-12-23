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أخبار البلد

بعثة منتخب الجودو تصل القاهرة.. وزير الشباب يستقبلهم في المطار.. صور

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:50 ص
وزير الشباب في المطار
وزير الشباب في المطار مع بعثة منتخب الجودو
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نورهان خفاجي
وصل مطار القاهرة، قبل قليل، بعثة المنتخب الوطنى للجودو، قادمة من مدغشقر بعد الفوز بلقب البطولة الأفريقية رقم 41 والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 9 أغسطس المقبلين. 

وحرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، علي استقبال البعثة في مطار القاهرة، وسط أجواء احتفالية بأطواق الورد نظمتها شركة ميناء القاهرة الجوي، بحضور المهندس مجدي إسحق رئيس شركة الميناء، والدكتور طارق إسماعيل مدير عام العلاقات العامة بالشركة. 

وحصل المنتخب الوطني للجودو على لقب البطولة برصيد تسع ميداليات متنوعة ، بواقع خمس ذهبيات، وفضيتين، وبرونزيتين، فى إنجاز تاريخى للعبة لم يحدث من قبل، وأحرز الميداليات الذهبية الخمس رمضان درويش وزن 100 كيلو جرام، وحاتم عبد الآخر وزن 90 كيلو جرامًا، وعبدالرحمن محمد وزن 81 كيلو جرامًا، ومحمد محي الدين وزن 73 كيلو جرامًا، ومحمد عبد الموجود وزن 66 كيلو جرامًا، أما الفضيتان فحققها كل من محمد على عبد العال وزن 81 كيلو جرامًا، وأحمد على وزن 66 كيلو جراما ، وفاز بالبرونزيتين على حازم وزن 100 كيلو جرام ، وأحمد وحيد وزن فوق 100 كيلو جرام .

شارك فى البطولة 33 دولة إفريقية، وضمت بعثة منتخبنا الوطنى 14 فردا، برئاسة فوزى الهلباوى عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو ، ومعه كل من ديفيد ماركو وعاطف مصطفى مدربين، ومحمد الهجري حكما دوليا مرافقا، والدكتور شريف هنوهم رئيس جهاز المنتخبات الوطنية ، بالإضافة إلى تسعة لاعبين هم محمد عبد الموجود، وأحمد على عبد الرحمن وزن 66 كيلو جراما ، ومحمد محى الدين وزن 73 كيلو جراما ، ومحمد على عبد العال، وعبد الرحمن محمد وزن 81 كيلو جراما، وحاتم عبد الآخر ، وعلى حازم وزن 90 كيلو جراما ، ورمضان درويش وزن 100 كيلو جرام ، وأحمد وحيد وزن فوق 100 كيلو جرام .

بعثة منتخب الجودو تصل القاهرة.. وزير الشباب يستقبلهم في المطار.. صور
بعثة منتخب الجودو تصل القاهرة.. وزير الشباب يستقبلهم في المطار.. صور
بعثة منتخب الجودو تصل القاهرة.. وزير الشباب يستقبلهم في المطار.. صور
بعثة منتخب الجودو تصل القاهرة.. وزير الشباب يستقبلهم في المطار.. صور
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