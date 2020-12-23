حدث ليلًا | وزير التعليم يشكر صدى البلد.. ميسي يحقق إنجازًَا تاريخيًا.. حريق يلتهم قطارًا محملًا بالنفط في واشنطن.. وقف طباعة الكتب المدرسية بعد توزيع التابلت

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المهمة على الساحتين المحلية والعالمية، خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها في التقرير التالي:





سجّل ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الهدف الثالث في شباك نظيره بلد الوليد، على ملعب نيوفو جوسي زوربيلا، ضمن منافسات الجولة الـ 15، من مسابقة الدوري الإسباني.

وجاء الهدف فى الدقيقة 65 من زمن المباراة ليصبح ميسي الهداف التاريخي مع فريق واحد في تاريخ كرة القدم بـ644 هدفًا مع البارسا، متجاوزًا بيليه الهداف التاريخي لفريق سانتوس البرازيلي بـ643 هدفًا.





اندلع حريق ضخم في قطار محمل بالنفط الخام بعد أن خرج عن مساره، في ولاية واشنطن الأمريكية، بالقرب من الحدود الكندية.

وذكر موقع "يو إس آي توداي" أن القطار المحمل بالنفط انحرف عن مساره، فيما خرجت 7 عربات عن القضبان واشتعلت النيران في 5 منها.





هل تجب الزكاة في الذهب الذي أشتريه لبناتي لتجهيزهن للزواج به؟.. سؤال ورد الى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية وأجاب في فيديو مسجل عبر صفحة دار الإفتاء ، قائلًا: تجهيز البنات من الأشياء التي يثاب عليها الإنسان لأن التجهيز من الأشياء الضرورية التي تحتاجها المرأة عند زواجها، ونعتبر ذلك من الحاجات الأصلية، وفي هذه المسألة نأخذ برأي بعض أهل العلم بأنه لا زكاة في هذا الذهب المدخر للزواج.





حلّت الفنانة عائشة بن أحمد ضيفة على أحد البرامج التونسية الشهيرة، وخلال سؤالها عن زميلاتها هند صبري ودرة زروق، قالت إن أفضل أدوار هند من وجهة نظرها، هو الجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق، أما درة فقد تألقت عبر شخصيتها بمسلسل سجن النساء.





أكد وزير التربية التعليم، الدكتور طارق شوقي، اليوم الأربعاء، أن الوزارة سمحت باصطحاب كتاب المدرسة أثناء أداء الامتحانات الالكترونية منذ عام 2018، وهذا لم يكن متاحًا من قبل، لافتًا إلى أن الوزارة ستتوقف عن طباعة الكتب الورقية بعد تسليم التابلت لطلاب مرحلة الثانوية.





وصل مطار القاهرة، قبل قليل، بعثة المنتخب الوطنى للجودو، قادمة من مدغشقر بعد الفوز بلقب البطولة الأفريقية رقم 41 والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 9 أغسطس المقبلين.





أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة قرارات بالعفو عن 14 شخصًا، بينها عفو رئاسي عن المستشار السابق بحملته الانتخابية جورج بابادوبولوس.

وكان جورج بابادوبولوس متهما بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" بشأن تواطؤ محتمل مع روسيا للتأثير على نتائج الانتخابات الأمريكية عام 2016.





أعلنت وزارة الصحة السعودية أن المملكة خالية من السلالة الجديدة لفيروس كورونا "كوفيد-19" المكتشفة مؤخرًا في إنجلترا.

وأكدت الصحة السعودية عدم رصد أي إصابة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا، وفقًا لصحيفة "عكاظ".





أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو فريق الزمالك بالأمس من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم- قبل إلغاء مباراة جازيللي التشادي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا- عن إصابة محمود علاء مدافع الفريق وطارق حامد لاعب الوسط بفيروس كورونا المستجد، كما أثبتت المسحة إصابة إبراهيم زارع إداري الفريق ومحمد الششتاوي أحد أعضاء الجهاز الطبي بكورونا.





أعرب وزير التربية التعليم، الدكتور طارق شوقي، اليوم الأربعاء، عن شكره لقناة صدى البلد وبرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، بعد تقرير أعده البرنامج، ألقى خلاله الضوء على منظومة تعليمية جديدة في المدارس اليابانية بمصر.





أعلنت شركة لادا Lada الروسية لصناعة السيارات عن الانتهاء من تطوير نماذج جديدة كليا من مركبات Niva إحدى سيارات الدفع الرباعي الشهيرة في العالم داخل مصانعها في تالياتي.