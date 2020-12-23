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أخبار العالم

كارثة خطيرة.. اندلاع حريق في قطار محمل بالنفط بولاية واشنطن وإجلاء العشرات.. فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:38 ص
اندلاع حريق بقطار
اندلاع حريق بقطار محمل بالنفط في ولاية واشنطن
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قسم الخارجي
اندلع حريق ضخم في قطار محمل بالنفط الخام بعد أن خرج عن مساره، في ولاية واشنطن الأمريكية، بالقرب من الحدود الكندية.

وذكر موقع "يو إس آي توداي" أن القطار المحمل بالنفط انحرف عن مساره، فيما خرجت 7 عربات عن القضبان واشتعلت النيران في 5 منها.

وأمرت السلطات المحلية بإخلاء السكان في بلدة كستر بمقاطعة واتكوم في ولاية واشنطن بسبب الحريق الهائل.

وأكد مسئولو مقاطعة واتكوم أن الجميع في خطر بالقرب من مكان الحادث، لكن لحسن الحظ لم تقع إصابات وبات الحريق تحت السيطرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق اندلاع الحريق بالقطار، حيث يتصاعد الدخان الكثيف جراء اشتعال النيران بالنفط الخام.

وتعمل السلطات في الولاية على التحقيق للوقوف على سبب الحريق.

وأدى الحريق إلى إغلاق الطرق الرئيسية وإجبار جميع الموجودين في محيط المكان على الابتعاد نحو نصف ميل على الأقل.

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