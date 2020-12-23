لـ عشاق التصوير.. تعرف على سعر كاميرا كانون 400D في مصر والسعودية

كاميرا كانون 4000d، والتي تأتي ضمن فئة الكاميرات الاحترافية المميزة، وفي الآوانة الأخيرة حصدت كاميرا كانون 4000d شعبية كبيرة بين أحدث الموديلات التي يمكن الحصول عليها مقابل سعر منافس بالنسبة تتمتع شركة "كانون" عملاق صناعة الكاميرات، بأفضل الكاميرات الرقمية الموجودة في العالم، ولعل من أفضلها، والتي تأتي ضمن فئة الكاميرات الاحترافية المميزة، وفي الآوانة الأخيرة حصدتشعبية كبيرة بين أحدث الموديلات التي يمكن الحصول عليها مقابل سعر منافس بالنسبة للكاميرات الأخرى المتوفرة في الأسواق.





مواصفات كاميرا كانون 4000d





إذا كانت من هواة التصوير الفوتوغرافي وتصوير الأفلام، تتيح لك كاميرا كانون 4000d التقاط الصور بطرق إبداعية لم يكن من السهل التقاطها من قبل، بدقة مذهلة تصل لـ 10.5 ميجابكسل، ومعدل يصل إلى 0.2 إطارا في الثانية.









ويمكن لكاميرا كانون 4000d تصوير مقاطع فيديو سينمائية بتنسيق RAW، وبدقة 8K، كما يمكنك أيضًا استخراج الإطارات الثابتة من لقطات بدقة 8K، بتنسيق JPEG، وتم تزويد الكاميرا بمعالج صور DiGiC II بسرعه تشغيل 0.2 جزء من الثانية.





وتضم كاميرا كانون 4000d، خاصية جديدة جعلتها متميزة وهي نظام ثلاثي متكامل يعمل على منع وتقليل وإزالة الغبار من على السنسور، بالإضافة نظام تثبيت الصور المضمن والذي يعمل مع مثبت الصور الخاص بالعدسة للحماية من اهتزاز الكاميرا.





وتوفر كاميرا كانون 4000d، العديد من وسائل الاتصال من بينها منفذ فيديو، إلى جانب منفذ من نوع USB 2.0، بالإضافة إلى جهاز تحكم عن بعدrmote control سلكي من نوع E3، وتأتي الكاميرا مزودة ببطارية من نوع NB-2LH، ويزن هيكل كاميرا كانون 4000d حوالي 514 جراما بدون البطارية.





وتتضمن كانون 4000d، مميزات كثيرة وأوضاع مختلفة ومتنوعة لتسجيل الفيديو الداخلي، حيث تستطيع الحصول على تجربة فريدة في عالم التصوير من خلال شاشة كريستالية من نوع TFT، بقياس 2.5 بوصة تتمتع بسبعة مستويات لبريق الصورة، مع شاشة عرض كبيرة بقياس 2.5 بوصة، بالإضافة إلى تقنية زووم لاسترجاع التسجيل حتى 10 x، إلى جانب بطاقة ذاكرة من نوع Compact Flash ويمكن للكاميرا تخزين 9999 صورة في المجلد الواحد.





وتتوفر كاميرا كانون 400D في مصر بسعر 4599 جنيها مصريا.





وتتوفر كاميرا كانون 400D في السعودية بسعر 1280 ريال سعودي.