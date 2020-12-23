ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بتكلفة 454 مليون جنيه.. صحة الدقهلية تعلن استصدار 635 ألف قرار علاج على نفقة الدولة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:58 ص
صدى البلد
Advertisements
همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد عبد اللطيف مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فى بيان له اليوم، الأربعاء، عن استصدار حوالي 635 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة حوالي 454 مليون جنيه خلال الفترة من يناير 2020 وحتى الآن.


 وقال وكيل وزارة الصحة إنه تم استصدار حوالي 280 ألف قرار علاج لمرضى الفيروسات الكبدية بمعدل ما يقرب من 26 مليون جنيه موزعين على مراكز محافظة الدقهلية، وإنه جرى تقديم الخدمة الطبية للمنتفعين على مدار عام 2020م  في عدة مجالات طبية تضمنت صرف علاج وأدوية لمرضى الأمراض المزمنة "الضغط والسكر" لمن تم فحصهم بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وحالات غسيل كلوي، بالإضافة إلى صرف العلاج لمرضى الفيروسات الكبدية. 


 وأوضح الدكتور سعد مكى أنه تم فحص حوالي 3000 شكوى من مواطنين للعلاج على نفقة الدولة، مؤكدا استمرار أعمال المتابعة للحالات المستحقة لضمان وصول الخدمات الصحية المجانية لمستحقيها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 23 ديسمبر 2020

الطوارئ الصحية لن ترحم أحدا.. حبس فوري وغرامة 4 آلاف جنيه لمخالفي كورونا

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-12-2020

لإنقاذها من التوحد.. مجلس الدولة يلزم الصحة بتشكيل فريق طبي متكامل لعلاج طفلة

أكلت ضفادع وعندى 50 مطعما.. أبرز التصريحات المثيرة للجدل لـ محيى إسماعيل فى صاحبة السعادة

تهديدات بعقوبة قاسية.. ليفربول يظهر العين الحمراء لـ محمد صلاح.. خاص

موعد مباراة الأهلي وسونيديب اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

ارتفاع جديد .. أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020

"القوى العاملة" تحذر من مواقع إلكترونية مشبوهة للبحث عن عمل بالإمارات

أخبار الرياضة | جيرالدو يهدد الأهلي.. 4 إصابات جديدة في الزمالك بـ كورونا.. حقيقة تأجيل مباراة القمة

رمضان مشدود أوي.. شوبير يعلق على أداء ثلاثي الأهلي مع بيراميدز بعد مباراته فى الكونفيدرالية

مختلفة عن السلالة البريطانية.. اكتشاف نسخ جديدة من فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القائمة الكاملة لأسعار سيتروين 2020 - 2021 في مصر

شاهد.. أودي RS3 سبورت باك وسيدان الجديدة موديل2021

3 خطوات لغسيل سيارتك لـ أفضل مظهر.. صور