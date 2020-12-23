بتكلفة 454 مليون جنيه.. صحة الدقهلية تعلن استصدار 635 ألف قرار علاج على نفقة الدولة



أعلن الدكتور سعد عبد اللطيف مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فى بيان له اليوم، الأربعاء، عن استصدار حوالي 635 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة حوالي 454 مليون جنيه خلال الفترة من يناير 2020 وحتى الآن.









وقال وكيل وزارة الصحة إنه تم استصدار حوالي 280 ألف قرار علاج لمرضى الفيروسات الكبدية بمعدل ما يقرب من 26 مليون جنيه موزعين على مراكز محافظة الدقهلية، وإ نه جرى تقديم الخدمة الطبية للمنتفعين على مدار عام 2020م في عدة مجالات طبية تضمنت صرف علاج وأدوية لمرضى الأمراض المزمنة "الضغط والسكر" لمن تم فحصهم بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وحالات غسيل كلوي، بالإضافة إلى صرف العلاج لمرضى الفيروسات الكبدية.









وأوضح الدكتور سعد مكى أنه تم فحص حوالي 3000 شكوى من مواطنين للعلاج على نفقة الدولة، مؤكدا استمرار أعمال المتابعة للحالات المستحقة لضمان وصول الخدمات الصحية المجانية لمستحقيها.