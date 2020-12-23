مع تفشي سلالات فيروس كورونا الجديد.. 5 أغذية لتعزيز مناعتك وحمايتك من العدوى

أكد العلماء على ضرورة تعزيز جهاز المناعة الصحى للحماية من الأمراض، مؤكدين أنه إذا كان للإنسان جهاز مناعة قوي فإنه سيحميه من أي مرض، حتى فيروس كورونا الجديد أو COVID-19.





وهناك بعض الفيتامينات والأطعمة التي يمكنك غرسها في نظامك الغذائي للحصول على جهاز مناعة قوي وبالتالي مكافحة العدوى مرض.





وتشارك أخصائية التغذية العلاجية لوفنيت باترا قائمة الأطعمة المعززة للمناعة، ومنها:



"الزبادي:

هو بروبيوتيك طبيعي يساعد في تكوين البكتيريا الجيدة في أجسامنا، و يجب أن يكون طازجًا.





الكركم:

يشتهر الكركم بالبهارات الذهبية بخصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات، والكركمين هو المركب الموجود في الكركم وهو عامل فعال للغاية ويساعد في التئام الجروح والالتهابات، وهذا هو السبب ، وغالبًا ما يُنصح بتناول حليب الكركم.

وللاسف فان معظم الناس لديهم (الكركم) بطريقة خاطئة، إذا كنت تتناول (كركم)، فلا تضعه في الماء، وبدلًا من ذلك، قم بغليه في الحليب وتناول حليب الكركم الشهير.





تقول باترا: يمكنك أيضًا تناوله بزيت جوز الهند والفلفل الأسود.





الأطعمة الطبيعية المضادة للفيروسات: أوراق التولسي واليانسون النجمي (بهار) والثوم والزنجبيل هي بعض العناصر الغذائية الطبيعية المضادة للفيروسات التي توفر الحماية من الأنفلونزا الموسمية أيضًا. لتقوية المناعة وطرد السموم.





وتقترح السيدة باترا مشروب تولسي الذي يمكن صنعه ببساطة عن طريق غلي ثلاث إلى أربع أوراق في الماء.

يمكنك أيضًا أن تأخذ ثلاث إلى أربع قطع من اليانسون ، وتغلي من 2 إلى 3 وتسخن.





ويمكنك تناول الزنجبيل وعصير الليمون يمكنك أيضًا تناول الثوم. خذ فصًا من الثوم واهرسه وعرّضه للهواء لمدة خمس دقائق حتى يتم تنشيط مركبه المسمى الأليسين الذي له خصائص طبية قوية ثم تناوله، كما تقول باترا.







الفيتامينات: من بين جميع أنواع الفيتامينات ، يلعب فيتامين ج وفيتامين د دورًا رئيسيًا في تقوية مناعة الفرد. لنفس الشيء ، يجب تناول المزيد من الفواكه الحمضية والخضروات مثل البرتقال والليمون وغيرها، كما أن صفار البيض والفطر مصدر جيد لفيتامين د.





تقول باترا: يُعطى الأشخاص المصابون بـ COVID-19 فيتامين C من خلال IV (العلاج الوريدي) - الذي يوصل السوائل مباشرة إلى الوريد.





وتقترح باترا شرب عصير الليمون الطازج (30 مل) كل يوم.







الزنك: عنصر غذائي آخر يساعد جهاز المناعة لديك ووظيفة التمثيل الغذائي.





ويمكن للفرد تناول مكملات الزنك أو غرسها في نظامهم الغذائي من خلال الكاجو وبذور اليقطين والحمص وغيرها.

مصدر المعلومات موقع swachhindia.ndtv.