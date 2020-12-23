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اقتصاد

اقتصاد الكويت.. البورصة تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:43 م
صدى البلد
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قسم الاقتصاد

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 3ر14 نقطة ليبلغ مستوى 83ر5572 نقطة بنسبة صعود بلغت 26ر0 % .
وتم تداول كمية أسهم بلغت 8ر185 مليون سهم تمت عبر 7667 صفقة نقدية بقيمة 5ر27 مليون دينار كويتي .

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 4ر15 نقطة ليبلغ مستوى 99ر5444 نقطة بنسبة صعود بلغت 34ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر144 مليون سهم تمت عبر 4250 صفقة نقدية بقيمة 6ر11 مليون دينار .

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 9ر13 نقطة ليبلغ مستوى 39ر6094 نقطة بنسبة صعود بلغت 23ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 2ر41 مليون سهم تمت عبر 3417 صفقة بقيمة 9ر15 مليون دينار .
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