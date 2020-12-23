وصفة لتخسيس البطن.. والتخلص من الكرش عند النساء

تعد دهون البطن إحدى أكثر المشاكل التي تواجه الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية يريدون إنقاص أوزانهم، مما يجعلهم يبحثون عن وصفة لتخسيس البطن؛ حيث إن دهون البطن علامة خطر، كما أنها بداية للعديد من الأمراض المزمنة كأمراض القلب والسكري، وفيما يلي سنقوم بذكر اكثر من وصفة لتخسيس البطن.
وصفة لتخسيس البطن والجناب
وهناك أكثر من وصفة
لتخسيس البطن
والجناب المضمونة والمجربة، وأهمها هي التقليل من الكربوهيدرات ، والإكثار من تناول البروتينات قليلة الدهون
فقد يكون البروتين هو أهم عنصر غذائي كبير لخسارة الوزن وتظهر الأبحاث أنه يمكن أن يقلل من الرغبة الشديدة بنسبة 60٪ ، ويعزز الأيض بنسبة 80-100 سعر حراري في اليوم ، ويساعدك على تناول 441 سعرًا حراريًا أقل في اليوم.
إذا كان هدفك هو فقدان الوزن ، فقد تكون إضافة البروتين هو التغيير الوحيد الأكثر فعالية الذي يمكنك إجراؤه على نظامك الغذائي، وافضل وصفة لتخسيس البطن والجناب، ولا يمكن أن يساعد البروتين على إنقاص الوزن فحسب ، بل قد يساعدك أيضًا على تجنب اكتساب الوزن ايضا. قد يكون البروتين فعالًا بشكل خاص في تقليل دهون البطن؛ حيث أظهرت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا بروتينًا أكثر وأفضل كان لديهم دهون أقل بكثير في البطن. لتطبيق وصفة بتخسيس البطن والجناب و كبح شهيتك يجب الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات، مثل: البيض الكامل والأسماك والبقوليات والمكسرات واللحوم ومنتجات الألبان، وهذه هي أفضل مصادر البروتين التي يجب إضافتها لنظامك الغذائي.
ويمكن أن يؤدي تناول الكثير من البروتين إلى تعزيز عملية التمثيل الغذائي ومحاربة الشعور الجوع وفقدان الوزن سريعا وتشير العديد من الدراسات إلى أن البروتين فعال بشكل خاص للتخلص من دهون البطن.
وصفة لتخسيس البطن والأرداف
هناك أكثر من وصفة لتخسيس البطن
والارداف، وهي من أهم الوصفات التي تبحث عنها الكثير من السيدات أملا فى التخلص من الكيلوجرامات الزائدة خاصة فى منطقة البطن والأرداف، ويمكن استخدام الأعشاب المختلفة وخصائصها المميزة والتي ستعد وصفة لتخسيس البطن و الأرداف بفاعلية، وزيادة عملية التمثيل الغذائي التي يمكن تضمينها في نظامك الغذائي كل صباح.
فيما يلي سنقوم بذكر وصفة لتخسيس البطن والأرداف و المعززة لعملية التمثيل الغذائي التي يمكن تضمينها في نظامك الغذائي كل صباح، ومن المعروف أن هذه المشروبات تساعد على فقدان الدهون لذا عليك تناولها في الصباح الباكر ، لأن هذا هو الوقت الذي يكون فيه التمثيل الغذائي في ذروته، وهم :
1- وصفة لتخسيس البطن والجناب بماء الشمر :
بذور الشمر علاج تقليدي لمكافحة عسر الهضم والانتفاخ. يحتوي الشمر على بعض الخصائص المدرة للبول التي تساعد على إزالة السموم من الجسم. يرتبط التخلص من السموم ارتباطًا وثيقًا بفقدان الوزن.
بذور الشمر مفيدة أيضًا في زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك. اخلطي ملعقة صغيرة من بذور الشمر في الماء واتركيها طوال الليل. يصفى ويشرب الماء في اليوم التالي.
2- وصفة لتخسيس البطن والارداف ببذور الكاروم
من المعروف أن بذور أجوين أو بذور الكاروم تعمل على زيادة معدل التمثيل الغذائي بشكل طبيعي. وفقًا للدكتور Nidhi Sawhney ، الممارس في Nutri Advice ، فإن الأجوين مفيدة في تعزيز الهضم وامتصاص الطعام. نظرًا لقلة المساحة لتخزين الدهون ، فإنه يؤدي في النهاية إلى فقدان الوزن. نقع ملعقتين صغيرتين من بذور الأجوين المحمصة الجافة في كوب من الماء طوال الليل. امزج الماء جيدًا وتناوله في صباح اليوم التالي.
3- وصفة لتخسيس البطن والأرداف بماء الليمون
هل تعلم أن بدء يومك بكوب من ماء الليمون يمكن أن يفعل المعجزات لخفض دهون البطن. الليمون مليء بمضادات الأكسدة و ألياف البكتين التي قد تساعد في إذابة دهون البطن. خذ كوبًا من الماء وأضف قليلًا من عصير الليمون وملعقة صغيرة من العسل. اشربه أول شيء في الصباح للحصول على أفضل النتائج.
4- وصفة لتخسيس البطن والارداف بالشاي الأخضر :
أصبح الشاي الأخضر من الغضب الشديد في عالم الصحة والتغذية. هذا المشروب مليء بمضادات الأكسدة وخاصة بمضادات الاكسدة المعروفة بتعزيز عملية التمثيل الغذائي
بشكل طبيعي. احصل عليه بدون سكر ، قد ترغب في إضافة قليل من الليمون للتجميل. إليك الطريقة المثالية لتحضير المشروبات.
وصفة لتخسيس البطن فقط
هناك أكثر من وصفة لتخسيس البطن فقط، فإن كنتي تعانين من الكرش وتبحثين عن علاج تخسيس البطن بأسرع وقت لما لا تفكرى فى تجربة ما وصفة لتخسيس البطن فقط بإستخدام الخيار والجنزبيل.
مشروبات الخيار والجنزبيل :
100 ج من الخيار
ملعقة من الجنزبيل
عصير ثمرتين من الليمون
طريقة تحضير مشروب الخيار والجنزبيل :
في الخلاط امزجي المكونات في ليترًا من الماء واخلطي المكونات جيدًا لتحصلي على مزيج منسجم و خال من التكتلات، واحفظي المزيج على درجة حرارة عادية واشربي كوبًا قبل حلول موعد الوجبات بنحو 30 دقيقة ويعمل هذا المشروب بجانب اتباع نظام غذائي متوازن كعلاج فعال لتخسيس البطن وحرق الدهون كذلك فإنه ينظم مستوى السكر في دمك.
فوائد مشروب الخيار والزنجبيل لتخسيس البطن
ويمتلك عصير الليمون والجنزبيل كلاهما خصائص لحرق دهون جسمك ويخلص الجسم من السموم وهي فعالة كـ وصفة لتخسيس البطن فقط، أما الخيار فهو يحتوى على نسبة 97% من الماء، والذي يشعرك بالشبع لوقت طويل، كما أنه غني بالألياف التي تحارب الإمساك.
تخسيس البطن في يومين
يساعد إدخال العديد من التعديلات على نظامك الغذائى فى تخسيس البطن في يومين وفقدان الوزن، بأقل مجهود، ويمكن تحقيق هذا باستخدام حيل سريعة يمكنك تطبيقها كي يتم تخسيس البطن فى يومين بعيدا عن طرق تخسيس البطن الغير ناجحة. 1- التوقف عن تناول السكر :
طريقة تخسيس البطن في يومين عبر التوقف عن استهلاك السكر والسكريات، والتوقف عن تناول المشروبات المحلاة بالسكر، لذا حاولى تقليل كمية السكر في نظامك الغذائي والتخلص من المشروبات السكرية.
2- التقليل من الكربوهيدرات:
ويمكن للتقليل من من الكربوهيدرات والإكثار من تناول البروتينات قليلة الدهون ان يكون له تأثير في تخسيس البطن في يومين؛ حيث ان البروتين هو أهم عنصر غذائي كبير لخسارة الوزن.
3- تناول البروتينات بدون دهون:
لا يمكن أن يساعد البروتين على إنقاص الوزن فحسب ، بل قد يساعدك أيضًا على تجنب اكتساب الوزن وقد يكون البروتين فعالًا بشكل خاص في تقليل وتخسيس البطن في يومين؛ حيث انه أظهرت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا بروتينًا أكثر وأفضل كان لديهم دهون أقل بكثير في البطن.
4- الإكثار من الألياف :
وتعد أفضل طريقة للحصول على المزيد من الألياف هي تناول الكثير من الأطعمة النباتية ، بما في ذلك الخضار والفاكهة. تعتبر البقوليات أيضًا مصدرًا جيدًا ، وكذلك بعض الحبوب ، مثل الشوفان الكامل.
يمكنك أيضًا تجربة تناول مكملات الألياف مثل glucomannan ، هذه واحدة من أكثر الألياف الغذائية لزوجة ، وتشير الدراسات إلى أنها يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن وتخسيس البطن في يومين.
وصفات تخسيس البطن في أسبوع
وهناك العديد من وصفات تخسيس البطن في اسبوع، ويمكن استهلاك الألياف الغذائية لأنها تساهم في الشبع في إنقاص الوزن وتمنحك الشعور بالامتلاء لفترات طويلة وانخفاض الشهية.
وجدت دراسة، أن تناول 14 جرامًا إضافيًا من الألياف يوميًا ارتبط بانخفاض 10٪ في تناول السعرات الحرارية وفقدان الوزن بحوالي (2 كجم) على مدار 4 أشهر .
هذا يعني أن الألياف القابلة للذوبان قد تكون فعالة بشكل خاص في تخسيس دهون البطن في اسبوع، وتعد أفضل طريقة للحصول على المزيد من الألياف هي تناول الكثير من الأطعمة النباتية ، بما في ذلك الخضار والفاكهة.
بالإضافة إلى انه تعتبر البقوليات أيضًا مصدرًا جيدًا ، وكذلك بعض الحبوب ، مثل الشوفان الكامل، وهناك العديد من وصفات تخسيس البطن في اسبوع سنقوم بذكرها لكم في السطور التالية، وتشمل:
1- ماء الشمر :
بذور الشمر واحد وصفات تخسيس البطن في اسبوع ، فهو علاج تقليدي لمكافحة عسر الهضم والانتفاخ. يحتوي الشمر على بعض الخصائص المدرة للبول التي تساعد على إزالة السموم من الجسم. يرتبط التخلص من السموم ارتباطًا وثيقًا بفقدان الوزن. بذور الشمر مفيدة أيضًا في زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك. اخلطي ملعقة صغيرة من بذور الشمر في الماء واتركيها طوال الليل. يصفى ويشرب الماء في اليوم التالي.
2- بذور الكاروم :
من المعروف أن بذور أجوين أو بذور الكاروم تعمل على زيادة معدل التمثيل الغذائي بشكل طبيعي. وفقًا للدكتور Nidhi Sawhney ، الممارس في Nutri Advice ، فإن الأجوين مفيدة في تعزيز الهضم وامتصاص الطعام. نظرًا لقلة المساحة لتخزين الدهون ، فإنه يؤدي في النهاية إلى فقدان الوزن. نقع ملعقتين صغيرتين من بذور الأجوين المحمصة الجافة في كوب من الماء طوال الليل. امزج الماء جيدًا وتناوله في صباح اليوم التالي.
3- ماء الليمون :
هل تعلم أن بدء يومك بكوب من ماء الليمون يمكن أن يفعل المعجزات فهو احد وصفات تخسيس البطن في اسبوع والقضاء تماما على دهون البطن. الليمون مليء بمضادات الأكسدة و ألياف البكتين التي قد تساعد في إذابة دهون البطن. خذ كوبًا من الماء وأضف قليلًا من عصير الليمون وملعقة صغيرة من العسل. اشربه أول شيء في الصباح للحصول على أفضل النتائج.
4- الشاي الأخضر :
أصبح الشاي الأخضر أحد أهم وصفات تخسيس البطن
في اسبوع، وهذا المشروب مليء بمضادات الأكسدة وخاصة بمضادات الاكسدة المعروفة بتعزيز عملية التمثيل الغذائي بشكل طبيعي. احصل عليه بدون سكر ، قد ترغب في إضافة قليل من الليمون للتجميل. إليك الطريقة المثالية لتحضير المشروبات.
تخسيس الكرش للنساء
يعاني الكثير من زيادة الوزن، والإصابة بالأمراض بسبب الدهون التي تتواجد في الجسم بطريقة كبيرة، ومن أكثر المناطق التي تتمركز بها الدهون في البطن، فنقدم لكِ طرق تخسيس الكرش للنساء، وذلك بأتباع 8 خطوات تساعدك على إنقاص الوزن والوصول للجسم المثالي.
1- تناول أطعمة بها ألياف :
تشير الأبحاث أن تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على الألياف مثل بعض الخضروات ومنها الفاصوليا، والبازلاء، والعدس، والسبانخ وبعض الفاكهة مثل المانجو والتفاح والمشمش، فتلك الأطعمة تساهم في خفض الوزن وتخسيس الكرش للنساء بطريقة صحية كما انها تعطي احساس بالشبع لفترة طويلة.
2- تناول البروتين :
إضافة البروتين للطعام يساعد في انقاص الوزن وتخسيس الكرش للنساء بطريقة ملحوظة، وخاصة الذين يعانون من تركز الدهون في منطقة البطن، ومن أبرز البروتينات، تناول اللحوم ومنتجات الألبان، ولكن يجب أن تتناولها بقدر قليل.
3- التقليل من القلق :
إن القلق والضغط يزيد من الوزن بشكل ملحوظ، وكلما ارتفع توترك العصبي، كلما تمركزت الدهون بجسمك، وتقليل عملية الحرق، ولاسيما منطقة البطن.
4- عدم تناول السكريات :
تشير الأبحاث إلى أن تناول السكريات بكميات كبيرة تضر الجسم، وتجلب الأمراض المزمنة مثل الكبد والسكري والسمنة.
5- ممارسة الرياضة :
يحتاج الإنسان أن يمارس الرياضة بشكل مستمر، تقوية العظام، والحفاظ على صحة القلب، كما أنها تقلل من الدهون في الجسم وتخسيس الكرش للنساء، فلكل منطقة لها تمارين معينة، ويحتاج الشخص من الممارسة من 3 لـ4 مرات في الأسبوع.
6- استخدام زيت جوز الهند في طهي الطعام :
عند طهي الطعام يجب أن تراعي بعض العادات حتى تحصل على الجسم المثالى، وتساعد الجسم على انقاصه بسهولة، ومن أبرز العادات الصحية التي يجب اتباعها هي الطهي بزيت جوز الهند فإنه يقلل من تخزين الدهون في الجسم وتخسيس الكرش للنساء، كما يمكنك تناوله بطريقة أخرى عن طريق تناول معلقتين صباحًا.
7- النوم الكافي :
أثبت الدراسات أن الأشخاص الذين يحصلون على قدر كافي من النوم، يتمتعون بصحة جيدة، وحرق الدهون وتخسيس الكرش للنساء بنسبة كبيرة أكثر من الأشخاص الذين لا ينامون بانتظام.
8- الاسماك الدهنية :
تناول قدر من الأسماك الدهنية مثل السلمون، والسردين، والرنجة، يساعد الجسم على حرق الدهون وتخسيس الكرش للنساء بسهولة، وتقلل من عملية الجوع المفاجئ لما يسببه احساس بالشبع للمعدة، فتناولها مرتين أو ثلاثة في الأسبوع يعد من العادات السليمة.
ولا يجب ان تغني المعلومات الوارد ذكرها عن وصفة لتخسيس البطن
من استشارة الطبيب أو المختصين في حالة الشعور بأى أعراض مرضية مختلفة، حيث ان هذه المعلومات هي عبارة عن نتائج دراسات أو أبحاث علمية أو طبية من مواقع متخصصة .
** المراجع من موقع ncbi/ Pub med / boldsky/ powerofpositivity