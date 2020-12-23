وصفة لتخسيس البطن.. والتخلص من الكرش عند النساء

وصفة لتخسيس البطن والجناب

إذا كان هدفك هو فقدان الوزن ، فقد تكون إضافة البروتين هو التغيير الوحيد الأكثر فعالية الذي يمكنك إجراؤه على نظامك الغذائي، وافضل وصفة لتخسيس البطن والجناب، ولا يمكن أن

ويمكن أن يؤدي تناول الكثير من البروتين إلى تعزيز عملية التمثيل الغذائي ومحاربة الشعور الجوع وفقدان الوزن سريعا وتشير العديد من الدراسات إلى أن البروتين فعال بشكل خاص للتخلص من دهون البطن.

من تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات، مثل: البيض الكامل والأسماك والبقوليات والمكسرات واللحوم ومنتجات الألبان، وهذه هي أفضل مصادر البروتين

وصفة لتخسيس البطن والأرداف





من أهم الوصفات التي تبحث عنها الكثير من السيدات أملا فى التخلص من الكيلوجرامات الزائدة خاصة فى منطقة البطن والأرداف، ويمكن استخدام الأعشاب المختلفة وخصائصها المميزة والتي ستعد وصفة لتخسيس البطن و الأرداف بفاعلية، وزيادة عملية التمثيل الغذائي التي يمكن تضمينها في نظامك الغذائي كل صباح. هناك أكثر من وصفة لتخسيس البطن والارداف، وهي

فيما يلي سنقوم بذكر وصفة لتخسيس البطن والأرداف و المعززة لعملية التمثيل الغذائي التي يمكن تضمينها في نظامك الغذائي كل صباح، ومن المعروف أن هذه المشروبات تساعد على فقدان الدهون لذا عليك تناولها في الصباح الباكر ، لأن هذا هو الوقت الذي يكون فيه التمثيل الغذائي في ذروته، وهم :





1- وصفة لتخسيس البطن والجناب بماء الشمر :



بذور الشمر علاج تقليدي لمكافحة عسر الهضم والانتفاخ. يحتوي الشمر على بعض الخصائص المدرة للبول التي تساعد على إزالة السموم من الجسم. يرتبط التخلص من السموم ارتباطًا وثيقًا بفقدان الوزن.





بذور الشمر مفيدة أيضًا في زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك. اخلطي ملعقة صغيرة من بذور الشمر في الماء واتركيها طوال الليل. يصفى ويشرب الماء في اليوم التالي.





2- وصفة لتخسيس البطن والارداف ببذور الكاروم

من المعروف أن بذور أجوين أو بذور الكاروم تعمل على زيادة معدل التمثيل الغذائي بشكل طبيعي. وفقًا للدكتور Nidhi Sawhney ، الممارس في Nutri Advice ، فإن الأجوين مفيدة في تعزيز الهضم وامتصاص الطعام. نظرًا لقلة المساحة لتخزين الدهون ، فإنه يؤدي في النهاية إلى فقدان الوزن. نقع ملعقتين صغيرتين من بذور الأجوين المحمصة الجافة في كوب من الماء طوال الليل. امزج الماء جيدًا وتناوله في صباح اليوم التالي.





3- وصفة لتخسيس البطن والأرداف بماء الليمون



هل تعلم أن بدء يومك بكوب من ماء الليمون يمكن أن يفعل المعجزات لخفض دهون البطن . الليمون مليء بمضادات الأكسدة و ألياف البكتين التي قد تساعد في إذابة دهون البطن. خذ كوبًا من الماء وأضف قليلًا من عصير الليمون وملعقة صغيرة من العسل. اشربه أول شيء في الصباح للحصول على أفضل النتائج.





4- وصفة لتخسيس البطن والارداف بالشاي الأخضر :



أصبح الشاي الأخضر من الغضب الشديد في عالم الصحة والتغذية. هذا المشروب مليء بمضادات الأكسدة وخاصة بمضادات الاكسدة المعروفة بتعزيز عملية التمثيل الغذائي بشكل طبيعي. احصل عليه بدون سكر ، قد ترغب في إضافة قليل من الليمون للتجميل. إليك الطريقة المثالية لتحضير المشروبات.



