نتائجها مجربة.. أسرع وصفة لتخسيس البطن والأرداف

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وصفات تخسيس البطن بالقرفة والليمون



مشروب القرفة والأناناس



ماذا تحتاجين؟



1 كوب أناناس

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة السيلاني

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

رشة ملح أسود

كيف تطبقين الوصفة؟



ضعي الأناناس في الخلاط واخلطي جيدًا واسكبى الأناناس المخلوط في كوب وأضيفى مسحوق القرفة وعصير الليمون والملح الأسود، ويقلب جيدا.



فوائد المشروب

يحتوي الأناناس على البروميلين ، وهو مزيج من العديد من الإنزيمات التي تساعد على الهضم ، وتحد من الالتهابات ، وتمنع تجلط الدم. 1 كوب أناناسنصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة السيلاني2 ملعقة كبيرة عصير ليمونيحتوي الأناناس على البروميلين ، وهو مزيج من العديد من الإنزيمات التي تساعد على الهضم ، وتحد من الالتهابات ، وتمنع تجلط الدم.





تساعد القرفة على خفض نسبة الجلوكوز في الدم ، وكبح الشهية أما الليمون فهو غني بفيتامين C ، وله نشاط مضاد للأكسدة ويعزز المناعة.