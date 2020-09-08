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مرأة

نتائجها مجربة.. أسرع وصفة لتخسيس البطن والأرداف

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:54 م
ارداف
ارداف
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لمياء الياسين
هل تبحثين عن وصفات تخسيس للتخلص من الوزن الزائد وتحويل الجسم لماكينة حرق دهون؟ يمكنك الاعتماد على الوصفات التالية فهى وصفات لتخسيس الأرداف و الكرش بسرعة مذهلة ونتائجها مضمونة ويمكنك الاعتماد عليها بجانب اتباع ريجيم فعال لإنقاص الوزن .


وصفات تخسيس البطن بالقرفة والليمون

مشروب القرفة والأناناس

ماذا تحتاجين؟ 

1 كوب أناناس
نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة السيلاني
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
رشة ملح أسود

كيف تطبقين الوصفة؟

ضعي الأناناس في الخلاط واخلطي جيدًا واسكبى الأناناس المخلوط في كوب وأضيفى مسحوق القرفة وعصير الليمون والملح الأسود، ويقلب جيدا.


فوائد المشروب 

يحتوي الأناناس على البروميلين ، وهو مزيج من العديد من الإنزيمات التي تساعد على الهضم ، وتحد من الالتهابات ، وتمنع تجلط الدم.


تساعد القرفة  على خفض نسبة الجلوكوز في الدم ، وكبح الشهية  أما الليمون فهو غني بفيتامين C ، وله نشاط مضاد للأكسدة ويعزز المناعة.
 

وصفات تخسيس الارداف بالقهوة

مشروب القهوة وبذور الكتان

ماذا تحتاجين؟ 

ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان
ملعقة صغيرة بذور الكتان المطحونة
ملعقة صغيرة شوكولاتة داكنة مبشورة
كوب ماء شرب ساخن 

كيف تطبقين الوصفة؟

ضعي ملعقة صغيرة من القهوة في كوب وأضيفي الماء الساخن وتقلب جيدًا وتضاف بذور الكتان المطحونة وتقلب جيدًا وتضاف إليه الشوكولاتة الداكنة المبشورة.


فوائد تخسيس الأرداف بالقهوة

تحتوي القهوة على مادة الكافيين ، وأظهرت دراسة حديثة أن الكافيين يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن 


تساعد بذور الكتان في إنقاص الوزن  عن طريق تقليل مقاومة الأنسولين والالتهابات .


يمكن أن تزيد الشوكولاتة الداكنة من الشعور بالشبع و يمكنك تناول الشوكولاتة الداكنة بدلًا من شوكولاتة الحليب لإنقاص الوزن.
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وداعا لدهون البطن نهائيا بكوب واحد من هذا المشروب

وداعا لدهون الأرداف بهذه الحيلة

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