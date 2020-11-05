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مرأة

وصفة لتخسيس البطن والأرداف بالأعشاب

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 05:54 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
وصفة لتخسيس البطن  من الوصفات التى تبحث عنها الكثير من السيدات أملا فى التخلص من الكيلوجرامات الزائدة خاصة فى منطقة البطن والأرداف إليك وصفة  تخسيس البطن والجناب ووصفة تخسيس البطن والارداف ووصفة تخسيس البطن بالاعشاب وهى وصفات لزيادة عملية التمثيل الغذائي التي يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي كل صباح.
 
فيما يلي بعض وصفات تخسيس البطن  والمعززة لعملية التمثيل الغذائي التي يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي كل صباح. من المعروف أن هذه المشروبات تساعد على فقدان الدهون لذا عليك تناولها في الصباح الباكر ، لأن هذا هو الوقت الذي يكون فيه التمثيل الغذائي في ذروته. 

إليك 5 وصفات تخسيس البطن لتقليل دهون البطن والحناب بالاعشاب 

1. وصفة لتخسيس البطن والجناب بماء الشمر

بذور الشمر علاج تقليدي لمكافحة عسر الهضم والانتفاخ. يحتوي الشمر على بعض الخصائص المدرة للبول التي تساعد على إزالة السموم من الجسم. يرتبط التخلص من السموم ارتباطًا وثيقًا بفقدان الوزن. بذور الشمر مفيدة أيضًا في زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك. اخلطي ملعقة صغيرة من بذور الشمر في الماء واتركيها طوال الليل. يصفى ويشرب الماء في اليوم التالي. 

2. وصفة لتخسيس البطن والارداف ببذور الكاروم

من المعروف أن بذور أجوين أو بذور الكاروم تعمل على زيادة معدل التمثيل الغذائي بشكل طبيعي. وفقًا للدكتور Nidhi Sawhney ، الممارس في Nutri Advice ، فإن الأجوين مفيدة في تعزيز الهضم وامتصاص الطعام. نظرًا لقلة المساحة لتخزين الدهون ، فإنه يؤدي في النهاية إلى فقدان الوزن. نقع ملعقتين صغيرتين من بذور الأجوين المحمصة الجافة في كوب من الماء طوال الليل. امزج الماء جيدًا وتناوله في صباح اليوم التالي. 

3. وصفة لتخسيس البطن فققط بماء الليمون

هل تعلم أن بدء يومك بكوب من ماء الليمون يمكن أن يفعل المعجزات لخفض دهون البطن. الليمون مليء بمضادات الأكسدة وألياف البكتين التي قد تساعد في إذابة دهون البطن. خذ كوبًا من الماء وأضف قليلًا من عصير الليمون وملعقة صغيرة من العسل. اشربه أول شيء في الصباح للحصول على أفضل النتائج. 

4. وصفات تخسيس دهون البطن بالشاي الأخضر

أصبح الشاي الأخضر من الغضب الشديد في عالم الصحة والتغذية. هذا المشروب مليء بمضادات الأكسدة وخاصة بمضادات الاكسدة المعروفة بتعزيز عملية التمثيل الغذائي بشكل طبيعي. احصل عليه بدون سكر ، قد ترغب في إضافة قليل من الليمون لتجميله. إليك الطريقة المثالية لتحضير المشروبات.

5 .وصفات تخسيس دهون البطن بالاعشاب 

مشروب المريمارية  وبذور الكتان

ماذا تحتاجين

1 ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان
1 ملعقة صغيرة بذور الكتان المطحونة
ملعقة صغيرة مريمارية 
1 كوب ماء شرب ساخن


ضعي ملعقة صغيرة من المريمارية  في كوب وأضيفي الماء الساخن ويقلب جيدًا ويضاف بذور الكتان المطحونة يقلب جيدًا ويضاف إليه الشوكولاتة الداكنة المبشورة.


فى النهاية يمكن تجربة أحد هذه المشروبات والنظر إلى تأثيرها  يجب أن يكون مفهوما أن مجرد شرب هذه المشروبات لن يخلصك من السمنة بمفردها  تحتاجين إلى نظام غذائي متوازن ونظام مخصص. يمكن أن يساعدك الجمع بين الاثنين إلى حد كبير في تحقيق أهدافك المتعلقة بفقدان الوزن. 

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