رئيس جامعة سوهاج يفتتح معرض المحافظة الأول للكتاب

افتتح الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج "معرض سوهاج الأول للكتاب" الذي نظمه اتحاد الناشرين المصريين بالتعاون مع طلاب من اجل مصر امام كلية الطب البشري داخل الحرم الجامعي القديم ، وذلك بحضور الدكتور احمد محمد سليمان والدكتور مصطفي عبد الخالق نائبي رئيس الجامعة، والدكتور اسامه رشاد وكيل كلية الطب البشري لشئون خدمه المجتمع، والدكتور علاء غالب مدير وحدة خدمة المجتمع بكلية الطب، والدكتورة ايمان سلامة نائب مدير المستشفى الجامعي ومنسق المعرض. الأولنظمهالمستشفى





وقال الدكتور احمد عزيز ان الجامعة كمؤسسة تعليمية تؤمن بأهمية نشر الثقافة ودعم صناعة الكتب في مصر، مشيدًا بمشاركة دور النشر الفعاله واصرارها علي الحضور للمشاركة في معرض سوهاج الأول للكتاب مؤكدًا علي ان الجامعة حريصة علي توفير كافه الوسائل لانجاح فعاليات هذا المعرض.





وقال الدكتور حسان النعماني القائم بعمل عميد كلية الطب البشري ورئيس طلاب من اجل مصر ان المعرض يتضمن اكثر من ٥٠٠٠ عنوان، في مجالات الادب، الفكر، كتب التراث، الروايات، قصص الأطفال، والادب العالمي المترجم، وكتب اللغة والفلسفة، ويشمل المعرض تخفيض يتراوح من ٢٥٪؜ الي ٤٠ ٪؜ علي مختلف الكتب.





واضافت الدكتورة ايمان سلامه منسق المعرض ان المعرض يحظي بمشاركة اكبر دور النشر المصرية من ابرزهم دار الشروق، دار المصرية اللبنانية، عصير الكتب ودار دون، ويمتد المعرض في الفترة من ٢٣ ديسمبر الجاري حتي ٢ يناير القادم، ويفتح المعرض أبوابه لجميع افراد الجمهور يوميًا من الساعة ٩ صباحًا حتى ٧ مساءً.



