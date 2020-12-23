رئيس جامعة سوهاج يفتتح معرض المحافظة الأول للكتاب

افتتح الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج "معرض سوهاج الأول للكتاب" الذي نظمه اتحاد الناشرين المصريين بالتعاون مع طلاب من اجل مصر امام كلية الطب البشري داخل الحرم الجامعي القديم ، وذلك بحضور الدكتور احمد محمد سليمان والدكتور مصطفي عبد الخالق نائبي رئيس الجامعة، والدكتور اسامه رشاد وكيل كلية الطب البشري لشئون خدمه المجتمع، والدكتور علاء غالب مدير وحدة خدمة المجتمع بكلية الطب، والدكتورة ايمان سلامة نائب مدير المستشفى الجامعي ومنسق المعرض.
وقال الدكتور احمد عزيز ان الجامعة كمؤسسة تعليمية تؤمن بأهمية نشر الثقافة ودعم صناعة الكتب في مصر، مشيدًا بمشاركة دور النشر الفعاله واصرارها علي الحضور للمشاركة في معرض سوهاج الأول للكتاب مؤكدًا علي ان الجامعة حريصة علي توفير كافه الوسائل لانجاح فعاليات هذا المعرض.
وقال الدكتور حسان النعماني القائم بعمل عميد كلية الطب البشري ورئيس طلاب من اجل مصر ان المعرض يتضمن اكثر من ٥٠٠٠ عنوان، في مجالات الادب، الفكر، كتب التراث، الروايات، قصص الأطفال، والادب العالمي المترجم، وكتب اللغة والفلسفة، ويشمل المعرض تخفيض يتراوح من ٢٥٪ الي ٤٠ ٪ علي مختلف الكتب.
واضافت الدكتورة ايمان سلامه منسق المعرض ان المعرض يحظي بمشاركة اكبر دور النشر المصرية من ابرزهم دار الشروق، دار المصرية اللبنانية، عصير الكتب ودار دون، ويمتد المعرض في الفترة من ٢٣ ديسمبر الجاري حتي ٢ يناير القادم، ويفتح المعرض أبوابه لجميع افراد الجمهور يوميًا من الساعة ٩ صباحًا حتى ٧ مساءً.
افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج والدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، صباح اليوم، وحدة الدكتور "إسماعيل عبد العليم" للحالات الحرجة بقسم طب الأطفال بالمستشفى الجامعي، والتي تم تجهيزها بكافة الإمكانيات الطبية بتكلفه ١١ مليون جنيه دعمًا من مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع.
وأكد اللواء طارق الفقي علي أهمية تلك الوحدات الطبية المتخصصة لتطوير المنظومة الصحية، وتقديم خدمة طبية متميزة لأبناء سوهاج خاصة، ومحافظات الصعيد عامة، مشيدًا بالدور المتميز الذي تقوم به المستشفي الجامعي لخدمة المواطنين.
وقال الدكتور أحمد عزيز، أن افتتاح وتشغيل هذة الوحدة يأتي ضمن أولويات إدارة الجامعة لإيمانها بالعمل علي تطوير وإرتقاء المنظومة الطبية من أجل تقديم أفضل خدمة علاجية للمواطنين بمحافظة سوهاج والمحافظات المجاورة، حيث إن المستشفى الجامعي تقدم خدمة علاجية لما يقرب من ٧٠٪ من المواطنين بمحافظات جنوب الصعيد، موضحًا أن الوحدة تقوم برعاية الحالات الحرجة وغير الحرجة للأطفال الذين يعانون من أمراض ومشاكل طبية وإصابات مرضية، وخاصة للأطفال حديثي الولادة من عُمر ٢٨ يوم حتى سن ١٢ عامًا.
ومن جانبه قال الدكتور حمدي سعد مدير المستشفي الجامعي، أن الوحدة تضم ١٤ سرير ووحدتين للعناية المركزة والمتوسطة مجهزة بعدد ٣ أجهزة تنفس صناعي، ووحدة للأمراض العصبية والنفسية، وأخرى لأمراض القلب "الايكو"، إلى جانب احتوائها على وحدة مناظير للجهاز التنفسي والجهاز الهضمي العلوي والسفلي.
وقال الدكتور مصطفى أبوسديرة رئيس قسم الأطفال، أن وحدة الحالات الحرجة تقدم خدمة علاجية متطورة لعلاج عدد من أمراض الأطفال، منها حالات التسمم، التشنجات العصبية، لدغات العقرب، الفشل القلبي وحالات غيبوبة السكر، الفشل الكلوي، إضافة إلى الالتهابات الرئوية الحادة، مشيرًا إلى أنه تم تسمية الوحدة باسم الدكتور إسماعيل عبد العليم "رحمه الله" أستاذ طب الأطفال وأحد مؤسسي القسم تقديرًا لمجهوداته في العملية التعليمية وخدمة المرضي.
وقالت كريستين صفوت مسئول التسويق بالجامعة، أن افتتاح تلك الوحدة يأتي في إطار جهود إدارة الجامعة لتوفير تمويل خارجي، بالإضافة إلى موازنة الدولة لدعم المستشفى الجامعي، إيمانًا بأهمية الدور الذي تؤديه المستشفيات الجامعية في تقديم الرعاية الطبية للمرضى، وذلك من خلال التعاون مع المؤسسات الخارجية التي تدعم المجتمع مثل مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع وغيرها من المؤسسات الداعمة.
حضر الافتتاح كل من الدكتور أحمد محمد سليمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع والبيئة، الدكتور أحمد القاضي نائب المحافظ، الدكتور أسامة رشاد الشريف وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع، الدكتور محمد عبد الهادي مدير مكتب المحافظ، وأسرة المرحوم الدكتور اسماعيل عبد العليم، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البشري.