وزيرة الصحة تكشف عن الفئة العمرية الأكثر إصابة بـ كورونا.. فيديو

وأضافت هالة زايد، أن رغم زيادة عدد، إلا أنه تلك الحالات بسيطة جدا مقارنة بالموجة الأولى، لافتة إلى أن يجب على جميع المواطنين المحافظة على تطبيق، لكي يستطيعوا المحافظة على الأهالى من كبار السن.