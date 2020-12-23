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وزيرة الصحة تكشف عن الفئة العمرية الأكثر إصابة بـ كورونا.. فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:43 م
صدى البلد
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ياسمين القصاص
قالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إن الفئة العمرية الأكثر إصابة بـ كورونا فوق سن الـ 50 عاما بنسبة 55%، ولكن أصبحت الزيادة فى الإصابات من الفئة العمرية التى تبدأ من 35 إلى 50 سنة،  وأيضا من سن 15 إلى 25 سنة.

وأكدت وزيرة الصحة، خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن المستشفيات الجديدة لتقديم  خدمات كورونا، أنه فى بداية انتشار فيروس كورنا، كانت الإصابات لا تتعدى هذه الأعداد نسبة 15%، وحتى إنها تصل إلى 25% من الإصابات، ناصحا الشباب فى الجماعات والمصالح بإتباع الإجراءات الاحترازية، حفاظا على الصحة العامة.

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وأضافت هالة زايد، أن رغم زيادة عدد الحالات المضابة بفيروس كورونا في مصر، إلا أنه تلك الحالات بسيطة جدا مقارنة بالموجة الأولى، لافتة إلى أن يجب على جميع المواطنين المحافظة على تطبيق الإجراءات الاحترازية، لكي يستطيعوا المحافظة على الأهالى من كبار السن.

كما عرضت الوزيرة  خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم موقف اللقاحات، مؤكدة أنه جار الانتهاء من الاختبارات الخاصة باللقاح بحلول الأسبوع القادم عن طريق الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية قامت بتدشين سلسلة تدريبات لمقدمي الخدمة الصحية عن لقاح فيروس كورونا المستجد، ويتم التنسيق مع المنظمة لتدريب مقدمي الخدمة الصحية بوزارة الصحة.

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