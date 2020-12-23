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فن

أنا رايق.. محمد منير يروج لألبومه الجديد باب الجمال.. شاهد

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:44 م
محمد منير
محمد منير
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محمد بدران
روج الكينج محمد منير، لألبومه الغنائي الجديد "باب الجمال"، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر منير  بوستر الألبوم وعلق: "الكينج محمد منير فقط وحصريًا مع اتصالات ميوزيك .... و استنوا الألبوم الجديد "باب الجمال" قريبًا جدًا علي اتصالات ميوزيك. نزل التطبيق الان و خليك اول واحد تسمع الالبوم قبل اي حد".

ألبوم الفنان محمد منير "باب الجمال" يضم 5 أغاني، وهي: "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبدالعزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، و"زوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.


جدير بالذكر أن محمد منير دخل مؤخرًا المستشفى لإجراء بعض التحاليل والفحوصات، بعد مروره بأزمة صحية، وحرص على طمأنة جمهوره من خلال بيان صحفي، أكد فيه أنه تعرض للإجهاد بسبب الجهد الذي بذله في العمل على الألبوم الجديد.

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