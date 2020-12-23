7 حملات متنوعة لإزالة الإشغالات ومتابعة الإجراءات الاحترازية في الإسكندرية

واصلت محافظة الإسكندرية حملاتها لإزالة الإشغالات ومتابعة تطبيق مواعيد الغلق علي جميع المحال التجارية والكافيهات وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.





وفي سياق متصل، شن حي العامرية أول برئاسة اللواء حسام الشيخ رئيس الحي حملة مكبرة للتأكد من الالتزام بمواعيد الغلق للمحال التجارية حيث تم غلق وتشميع عدد 7 منشآت بمنطقة مخزن الزيت ، مربع الورش، شارع اسماء بنت ابى بكر ، شارع المقابر من مخزن الانابيب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





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ودفع حي وسط برئاسة اللواء علاء يوسف بحملتين لإزالة الاشغالات بشوارع الحي حيث توجهت الحملة الاولي إلى شوارع:محسن ،الاسكندراني، بوالينو ،عرفان، الغيط الصعيدي، قنال السويس البطئ ،والامير عمر وتوجهت الحملة الثانية الي شوارع: فؤاد، كوم الدكة، محمد رأفت، وطريق الحرية،وتم خلال هذه الحملات رفع وإزالة عدد كبير من حالات الاشغالات وفتح وتوسعة الشوارع امام المارة والمرور.





وقام مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء حسن الجمال بحملة مكبرة للرقابة على الأسواق وازالة الاشغالات بقرية بهيج حيث أسفرت الحملة تحرير ٢ محضر إشغال طريق وكذلك إزالة مغسلة بالطريق العام ومصادرة بعض مكبرات الصوت ،وكراسى وأبواب حديدية.





ونفذ حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان رئيس الحي حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بطريق محور المحمودية وقد أسفرت الحملة عن رفع وإزالة كافة الإشغالات والتحفظ على عدد من الاشغالات المتنوعة.





وواصل حى الجمرك برئاسة رجب عبد الرازق حملاته المكبرة لإزالة الاشغالات حيث استهدفت الحملة شوارع قصر رأس التين ، الترسانة ، البحرية ، النصر ، البوستة ، البورصة واسفرت الحملة عن ضبط كمية من الاشغالات المتنوعة كما تم غلق عدد ١ مقهى ، تحرير عدد ٣ إنذارات للمقاهي المخالفة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية. بالإضافة الى إزالة كشك خشبي مخالف بسوق الكانتو .





وشن حى المنتزة اول برئاسة المهندسة جيهان مسعود حملة مكبرة تمكنت من غلق 9 منشآت والتحفظ علي عدد من الشيش بشوارع الفاروق عبد الوهاب ، 17 من العيسوي ،الصرافي ، الأمان المحمره ، 17 امتداد شارع عبد الناصر ،مجد العرب ، عبد العزيز احمد، 16 امتداد شارع عبد الناصر ، ملك حفني بحري ، طريق الكورنيش وذلك لعدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.