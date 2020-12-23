ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

آيات من سورتي الكهف والكوثر بصوت القارئ عبد الرازق الشهاوي|فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:43 م
القارىء عبد الرزاق
القارىء عبد الرزاق الشهاوي
Advertisements
يارا زكريا - تصوير: عمر خالد
تلا عبد الرازق الشهاوي، القارئ بنقابة القراء المصرية، آيات من سورتيّ الكهف والكوثر، خلال ندوة في موقع «صدى البلد» بعد حصوله على مراكز عالمية ومحلية في حفظ و تلاوة القرآن الكريم.


ورغم صغر سنه الذي لم يتعد الثمانية عشر عامًا حصد عبد الرازق مراكز متقدمة في هذه المسابقات، وكان من آخرها المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة «أندي الأصوات» برعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمركز الثاني في المسابقة العالمية «تيجان النور». 

وكان مما تلاه عبد الرازق الشهاوي آيات من سورة الكهف، قال -تعالى-: « إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا (107) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا (108) قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا (109) قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا».

كما تلا القارئ الصاعد، والطالب في الفرقة الأولى كلية أصول الدين، جامعة الأزهر، سورة الكوثر، قال - عز وجل-: « إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (3)». 

جدير بالذكر أن القراءة في الإذاعة والتليفزيون المصريين حلم عبد الرازق الشهاوي عندما يكبر خاصة أنه يقتدى بكل المذاهب فيها، ويحب الكثيرين من قرائها، كالشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والشيخ محمود الحصري، والشيخ مصطفي إسماعيل، والشحات محمد أنور، ومحمد عبد الوهاب الطنطاوي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سورة الكهف وسر عشر آيات في آخرها.. متى يجب قراءتها؟

أيهما أولى وقت الفجر قراءة القرآن أم الدعاء؟.. دار الإفتاء تجيب

لو مش عارف تحافظ على صلاة الفجر.. عليك بهذه الخطوات

فضل الصدقة يوم الجمعة وفوائدها ومتى تجب على المسلم

دعاء الأرق وقلة النوم

علاج شرعي للتخلص من الكوابيس المستمرة

ترشيحاتنا

كل الفرق تقاتل أمام الاهلى.. سامي قمصان: حققنا الفوز على سونيديب فى ظروف صعبة

المالية: إقرار علاوة دورية بقيمة 7% من الأجر الوظيفي.. فيديو

8 إجراءات مشددة يتصدى بها المترو لتفشي فيروس كورونا

بعد الفوز على بطل النيجر.. بعثة الأهلي من الملعب لمطار نيامي مباشرة

القاهرة والاسكندرية والجيزة الأكثر إصابات.. وزيرة الصحة: 911 إصابة و42 حالة وفاة بكورونا اليوم

عودة السلعوة.. تهاجم منطقة الحصواية بقنا وتعقر 9 أشخاص

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة.. هذه الأطعمة تسبب التوتر واضطراب النوم للمراهقين

بإطلالة كاجوال لافتة.. إنجي المقدم تبهر متابعيها على إنستجرام

موجة ثانية وسلالة جديدة وقرارات حكومية صارمة.. ذروة كورونا تعود من جديد