آيات من سورتي الكهف والكوثر بصوت القارئ عبد الرازق الشهاوي|فيديو

تلا عبد الرازق الشهاوي، القارئ بنقابة القراء المصرية، آيات من سورتيّ الكهف والكوثر، خلال ندوة في موقع «صدى البلد» بعد حصوله على مراكز عالمية ومحلية في حفظ و تلاوة القرآن الكريم.
ورغم صغر سنه الذي لم يتعد الثمانية عشر عامًا حصد عبد الرازق مراكز متقدمة في هذه المسابقات، وكان من آخرها المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة «أندي الأصوات» برعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمركز الثاني في المسابقة العالمية «تيجان النور».
وكان مما تلاه عبد الرازق الشهاوي آيات من سورة الكهف، قال -تعالى-: « إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا (107) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا (108) قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا (109) قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا».
كما تلا القارئ الصاعد، والطالب في الفرقة الأولى كلية أصول الدين، جامعة الأزهر، سورة الكوثر، قال - عز وجل-: « إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (3)».
جدير بالذكر أن القراءة في الإذاعة والتليفزيون المصريين حلم عبد الرازق الشهاوي عندما يكبر خاصة أنه يقتدى بكل المذاهب فيها، ويحب الكثيرين من قرائها، كالشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والشيخ محمود الحصري، والشيخ مصطفي إسماعيل، والشحات محمد أنور، ومحمد عبد الوهاب الطنطاوي.