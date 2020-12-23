تحركات عسكرية إثيوبية على الحدود مع السودان

ذكرت مصادر إلى فضائية الغد، اليوم الأربعاء، عن تحركات عسكرية للجيش الإثيوبي في مقابل مدينة الفشة الصغرى بولاية القضارف السودانية.





واختتمت اليوم الأربعاء، اجتماعات اللجنة السياسية بين السودان وإثيوبيا، حول قضايا الحدود بين الدولتين، والمنعقدة في العاصمة السودانية الخرطوم.





وقال البيان الصادر عن الاجتماعات إن اللقاء انعقد في جو ودي، حيث جسد العلاقات الأخوية بين البلدين.





ولم يتوصل اللقاء إلى أن اتفاق بشأن الخلافات القائمة بين الدولتين على الحدود بينهما.





وأضاف البيان أنه تم الاتفاق على رفع التقارير إلى قيادة البلدين على أن يعقد الاجتماع القادم بأديس أبابا في موعد يحدد لاحقا عبر القنوات الدبلوماسية .





فيما أكد المتحدث باسم الحكومة السودانية ووزير الإعلام فيصل محمد صالح أن الجيش السوداني استعاد العديد من الأراضي على الحدود الإثيوبية.





وأضاف "صالح" في تصريحات لقناة "الشرق" السعودية، أن السودان جاهز لكل الاحتمالات بشأن الاشتباكات على الحدود مع إثيوبيا.





وأوضح الوزير السوداني أن المضي قدمًا في الحوار مع إثيوبيا مرتبط بترسيم الحدود بين البلدين.



